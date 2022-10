Ruszyła niezwykle stylowa kampania IKEA, która przenosi do pełnych blasku wnętrz, niczym ze znanych i lubianych seriali późnych lat 80.

Do 8 stycznia 2023 r. potrwa nowa, elegancka i stylowa kampania reklamowa IKEA.

Przy tworzeniu kampanii sieci sklepów IKEA inspirowano się cechami charakterystycznymi dla seriali telewizyjnych późnych lat 80. Wspaniałe, eleganckie wnętrza, oryginalni bohaterowie, przerzucający się błyskotliwymi dialogami, przeplatające się emocje, dramat i humor. Nie do wiary, ale scenografia rozgrywającej się akcji została wykreowana w całości z wykorzystaniem współczesnego asortymentu IKEA.

Konwencja dramatyczna w końcówce spotu przechodzi w dzisiejszą – tą bliską i znajomą, napięcie rozładowuje żart, a ponadczasowe, stylowe wnętrze pozostaje z nami. Gwiazdy filmowe to także dodatki wyposażenia wnętrz IKEA, które przekonywująco grają swoje role, by zapewnić widzów, że idealnie pasują do eleganckiego stylu i to w zaskakująco niskiej cenie!

Cały asortyment IKEA wpisuje się w zasady Demokratycznego Wzornictwa. Firma tworzy piękne oraz funkcjonalne produkty – takie, które są zrównoważone, dobrej jakości i w przystępnej cenie, ponieważ każdy powinien mieć dostęp do dobrych artykułów wyposażenia domu.

W ramach projektu powstało łącznie 7 wideo. Za produkcję odpowiada Film Reaktor. Reżyserem spotów jest Michał Sabliński, który współpracował z IKEA także przy tworzeniu kampanii „Na sen dobry”. Scenografią zajęły się Daria Dwornik i Aleksandra Żurawska w ścisłej współpracy z Katarzyną Jaros-Puzio (Projektantka oraz Krajowa Liderka ds. Architektury Wnętrz, IKEA Retail, Polska). Za strategię, kreację i produkcję odpowiada VMLY&R. Mediami, planowaniem i zakupem zajęła się agencja Wavemaker, a komunikacją PR – Garden of Words.

Ogólnopolska kampania potrwa do 08.01.2023 r. Do jej rozpowszechnienia wykorzystywane są szeroko zasięgowe media, takie jak telewizjai digital, a w ramach niego działania display: video (YouTube), serwisy vod oraz media społecznościowe (Instagram, Facebook, a nawet Tik Tok) i współpraca z influencerami. O kampanii będzie można usłyszeć również w radio oraz serwisach audio.

