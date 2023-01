Sieć the White Bear Coffee coraz śmielej rusza w Polskę. Po kawiarniach w Giżycku, Suwałkach i Ostrowie Wielkopolskim przyszedł czas na Warszawę. Świetna lokalizacja, ciekawa aranżacja wnętrza i menu oparte na jasno palonych ziarnach z białostockiej palarni specjalizującej się w kawach przelewowych. Właściciele nowego Miśka liczą, że lokal szybko zyska na popularności.

Zdecydowaliśmy się na koncept the White Bear Coffee, ponieważ nie jest to kolejna sieciówka, do której wpada się po kawę na wynos. Marka ujęła nas swoją osobowością, sposobem budowania relacji z gośćmi, całym aspektem wizualnym i doskonałej jakości produktem. Warszawa to trudny rynek, jednak wierzymy, że dzięki tak dopracowanemu modelowi biznesowemu, odniesiemy na nim sukces – mówi Łukasz Kowalewski współwłaściciel kawiarni the White Bear Coffee w Warszawie.