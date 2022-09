Współpracując z IKEA, grupa Swedish House Mafia, przez nową kolekcję chciała przekazać swoje doświadczenie i wiedzę, rozumiejąc problemy wielu artystów na całym świecie.

IKEA od lat odkrywa nowe przestrzenie w domach i pomaga wykorzystać ich możliwości.

Obecne czasy uczą nas, że dostosowywanie swoich czterech ścian do naszych indywidualnych potrzeb to podstawa.

To limitowana kolekcja stworzona z myślą o młodych, ambitnych twórcach, którzy potrzebują niedrogich, funkcjonalnych i dobrze zaprojektowanych rozwiązań w wyposażeniu wnętrz, aby skupić się jak najbardziej na procesie twórczym.

Współpracując z IKEA, grupa Swedish House Mafia chciała przekazać swoje doświadczenie i wiedzę, rozumiejąc problemy wielu artystów na całym świecie – zwłaszcza tych zaangażowanych w twórczość cyfrową.

Jeszcze nie tak dawno byliśmy w sytuacji, gdzie kuchnia musiała nam też służyć np. za biuro, a wolne miejsce w salonie pełniło rolę np. siłowni. Okazało się, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, odkrywaliśmy nasze mieszkania na nowo. Pomieszczenia w naszych domach spełniają różnorakie funkcje – nie tylko te domyślne jak sypialnia, kuchnia, łazienka – i zawsze tak było, pandemia sprawiła tylko, że dostrzegliśmy ich większy potencjał.

Kolekcja OBEGRÄNSAD odpowiada na potrzebę stworzenia inteligentnej przestrzeni przeznaczonej do tworzenia, grania i słuchania muzyki, przy jednoczesnym wspieraniu rozwiązań technologicznych. Niemniej, doceni ją każdy, nie tylko muzycy – dzięki uniwersalności tych produktów oraz ich minimalistycznemu stylowi i wszechobecnej czerni będzie pasować do każdego wnętrza.

„Obegränsad” to po szwedzku „nieograniczony”. Taka właśnie jest najnowsza kolekcja powstała we współpracy IKEA z grupą Swedish House Mafia – nieograniczona w swej kreatywności i potencjale. Członkowie zespołu z wielkim entuzjazmem brali udział w procesie jej powstawania mając w pamięci swoje własne początki z muzyką, kiedy nie mogli pozwolić sobie na specjalistyczny sprzęt i udogodnienia: „Używaliśmy tego, co mieliśmy pod ręką i improwizowaliśmy, żeby móc łatwiej tworzyć muzykę w naszych domach”.



OBEGRÄNSAD odpowiada na potrzeby domorosłych twórców muzyki, a także innych pomysłowych umysłów z ograniczonym budżetem, ale nieograniczoną kreatywnością, chcących tworzyć w domu. A jeśli zechcemy zabrać naszą pasję ze sobą w kolekcji OBEGRÄNSAD znajdziemy aż cztery torby zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach.

Kolekcja obejmuje również produkty, które pomogą się nam zrelaksować i posłuchać muzyki. Światło w naszej domowej pracowni jest nie mniej ważne niż to na scenie. Dlatego w kolekcji nie mogło zabraknąć propozycji oświetleniowych.

Projekt powstał z myślą o tworzeniu, graniu, zabawie czy choćby tylko o budowaniu nastroju. Swedish House Mafia słynie ze swoich niesamowitych pokazów świateł podczas występów na żywo. Chcieliśmy odtworzyć efekt tych pokazów w warunkach domowych – mówi projektant Friso Wiersma.

Pojawieniu się kolekcji OBEGRÄNSAD towarzyszy konkurs „Muzyka Twojego wnętrza”, w którym członkowie klubu IKEA Family będą mogli wygrać gramofony, torby na ramię i inne akcesoria pochodzące z kolekcji.

Dobra informacja dla fanów zespołu - będzie go można zobaczyć na żywo.

21.10 grupa zagra w Polsce na Tauron Arenie w Krakowie w ramach swojej trasy koncertowej “Paradise Again Tour”.

