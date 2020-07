Nowa marka w ofercie Magnolia Park

fot. mat. prasowe









Autor: propertynews.pl

Dodano: 10 lip 2020 12:43

Do grona najemców centrum handlowego Magnolia Park dołączył sklep Distance. To pierwsza placówka tej sieci we Wrocławiu i 15. marka obuwnicza obecna w Magnolia Park.