Nowa marka wchodzi do CH Plaza Rzeszów

CH Plaza Rzeszów pomimo pandemii koronawirusa i czasowego wstrzymania działalności najemców centrów handlowych w Polsce cały czas dostosowuje się do wprowadzanych na bieżąco zasad działalności takich placówek. Centrum bardzo dobrze przygotowało się do odmrożenia i spełnia wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.



Dzięki takiemu podejściu już w najbliższym czasie klienci CH Plaza Rzeszów będą mogli zrobić zakupy w nowym salonie międzynarodowej marki odzieżowej YAYA. Salon zajmie powierzchnię 205 mkw. i zlokalizowany zostanie na parterze Centrum. Co bardzo ważne, umowa zawarta przez Keen Property Management – zarządcę CH Plaza Rzeszów obowiązywać będzie przez co najmniej 5 lat. To istotny sygnał, w sytuacji, w której większość Centrów Handlowych walczy o odchodzących najemców. Nowa marka zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z rzeszowską Plazą w okresie pandemii, widząc zaufanie i zainteresowanie klientów tym miejscem.

YAYA to nie jedyna nowość, która w najbliższym czasie pojawi się w Rzeszowskiej Plazie. Centrum przygotowuje się do uruchomienia pierwszej na Podkarpaciu placówki Medicover Stomatologia. Pierwotnie otwarcie planowane było na kwiecień. Jednak pandemia wymusiła zatrzymanie prac wykończeniowych i spowodowała przesunięcie otwarcia o kilka miesięcy.