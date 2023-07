W ETC Swarzędz swoją działalność rozpoczął nowy fitness klub. Well Fitness – bo o nim mowa - należący do firmy Medicover, na powierzchni 1.500 mkw. oferuje 7 stref do treningu i relaksu.

Każda z nich wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęty i dostosowana zarówno do zajęć indywidualnych, jak i grupowych.

Na miejscu honorowane są pakiety sportowe Medicover Sport.

Well Fitness to dynamicznie rozwijająca się sieć klubów fitness, należąca do Medicover Polska. Marka oferuje profesjonalne usługi i nowoczesne zaplecze dla osób pragnących zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Klub przy Poznańskiej 6 jest jedną ze 131 lokalizacji działających w ramach Medicover.

Well Fitness. Fot. Mat. pras.

Well Fitness – ETC Swarzędz zajmuje 1.500 mkw. powierzchni na pierwszym piętrze galerii. To miejsce dedykowane wszystkim, którzy chcą kompleksowo zadbać o swoje zdrowie i kondycję. W ofercie klubu są treningi personalne oraz zajęcia grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Grafik wypełniony jest aktywnościami o różnym stopniu intensywności tak, by każdy znalazł dla siebie odpowiedni trening. Wśród najpopularniejszych są m.in. Body & Mind czy Cardio&Shape. Do dyspozycji klubowiczów jest 7 profesjonalnie wyposażonych stref:

Przestronna sala fitness: zapewnia wygodne warunki do różnorodnych treningów, od zajęć grupowych po indywidualne ćwiczenia siłowe;

Strefa do treningu cardio: wyposażona jest w najnowocześniejsze maszyny, umożliwiające efektywne i intensywne treningi kondycyjne;

Strefa wolnych ciężarów: dedykowana jest dla osób preferujących trening siłowy;

Strefa treningu funkcjonalnego: przeznaczona dla tych, którzy poszukują nowatorskich i interaktywnych form treningu, rozwijających zarówno siłę, jak i koordynację;

Strefa maszyn: oferuje szeroki wybór urządzeń siłowych, które umożliwiają kompleksowy trening poszczególnych partii mięśniowych;

Strefa saun: gwarantuje relaks i odpowiednią regenerację po treningu;

Strefa wypoczynkowa: pozwala złapać oddech po wysiłku.

Well Fitness. Fot. Mat. pras.

Klub w ETC otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00, w soboty w godzinach 9:00-19:00, natomiast w niedziele zaprasza od godziny 10:00 do 18:00. Udogodnieniem dla Klientów jest możliwość korzystania z wielu form rozliczenia - od opłaty za pojedyncze wejście po preferencyjne warunki przy zakupie jednego z czterech karnetów. Honorowane są również pakiety sportowe Medicover Sport.

Well Fitness, należący do renomowanej firmy Medicover, zastąpił dotychczasowy klub fitness funkcjonujący w ETC Swarzędz – UP Fitness.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl