Nowa nazwa, nowe projekty. Ceetrus Polska podsumowuje 2019 rok

Mijające dwanaście miesięcy w działalności Ceetrus Polska obfitowało w liczne ważne wydarzenia. Spółka rozpoczęła prace nad nowymi projektami w Góraszce i w Wilanowie, kontynuowała modernizacje swoich centrów handlowych, wzbogacała portfolio najemców, a także aktywnie włączała się w działania na rzecz lokalnych społeczności. To również pierwszy rok, gdy firma działała pod nową nazwą.

Rok 2019 był dla firmy Ceetrus czasem nowych wyzwań w wielu obszarach działalności. Wszystkie podejmowane aktywności wynikały z założeń strategicznych firmy, zgodnie z którą Ceetrus tworzy nowoczesne obiekty, funkcjonujące zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i podejmuje w nich działania zmierzające do integracji i zwiększenia aktywności lokalnych społeczności.

Modernizacja obiektów handlowych, nowe usługi i udogodnienia dla klientów

W 2019 roku Ceetrus Polska kontynuował program modernizacji zarządzanych przez siebie obiektów handlowych. Jego efektem są odnowione wnętrza i nowoczesne rozwiązania w Centrum Handlowym Auchan Bielany, Centrum Handlowym Auchan Gliwice oraz Centrum Handlowym Auchan Kołbaskowo. Po zakończeniu prac remontowych wymienione obiekty otrzymały znak jakości Oshopping, który potwierdza wysoką jakość dostępnej w nich oferty handlowej, dostęp do różnorodnych usług i nowych technologii oraz bogaty program animacji adresowanych do różnych grup klientów oraz przyjazną atmosferę panującą w centrum handlowym. W 2019 r. Ceetrus rozpoczął także modernizację Centrum Handlowego Auchan Wałbrzych. Prace zakończą się w 2020 roku.

Ceetrus dba o to, żeby zarządzane przez firmę centra handlowe rozszerzały ofertę usług i wprowadzały nowe udogodnienia dla klientów. Dzięki współpracy z GreenWay klienci 14 Centrów Handlowych Auchan mogą korzystać z ładowarek samochodów elektrycznych. Z kolei w wyniku podpisania umowy z InPost przed 18 obiektami handlowymi zostały zainstalowane Paczkomaty® InPost.

Wraz z modernizacją wnętrz obiektów i ich otoczenia Ceetrus rozwija kanały komunikacji z klientami. W tym roku firma uruchomiła nowe strony internetowe dla 13 obiektów, rozwijała komunikację w mediach społecznościowych i wprowadzała cyfrowe nośniki informacji do obiektów.

Nowi najemcy w centrach handlowych

Ceetrus Polska konsekwentnie rozszerza ofertę handlową swoich obiektów. Obecnie w centrach handlowych komercjalizowanych przez firmę funkcjonuje prawie 1230 lokali. W 2019 dział komercjalizacji podpisał 178 umów z najemcami, których salony zajmują łącznie ponad 24 tys. mkw. Swoje salony otworzyły takie marki, jak m.in. Sinsay, Carry, Hebe, Empik, Diverse, Home & You, Pepco, KIK, 4F, Monnari, Apart, Vistula, Vision Express, McDonald’s, Berlin Donner Kebab, Hokus Pokus oraz Just GYM. Wśród nowych marek w portfolio Ceetrus znalazły się m.in. Tom Tailor, Bacca Scrittorini, Silcare, Z dziada pradziada oraz Zielona Krowa.

