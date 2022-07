Nowa odsłona największego sklepu Lacoste na Dolnym Śląsku

Lacoste jest znane klientom Wrocław Fashion Outlet, w którym marka obecna jest od 2018 roku.

Salon Lacoste we Wrocław Fashion Outlet nabrał bardziej eleganckiego charakteru. Asortyment rozszerzono o jeszcze więcej artykułów z segmentu premium.

Wrocław Fashion Outlet to największe modowe centrum outletowe w Polsce południowo-zachodniej. Na powierzchni mierzącej blisko 14 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 100 światowych i polskich marek.

Lacoste to kultowa francuska marka premium oferująca odzież, obuwie i akcesoria dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Charakterystyczne logo zielonego krokodyla jest rozpoznawalne na całym świecie i stanowi synonim sportowej elegancji, najwyższej jakości i dbałości o detale. Jest także doskonale znane klientom Wrocław Fashion Outlet, w którym marka obecna jest od 2018 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowy salon francuskiej marki Lacoste jest większy o 100 mkw. Zyskał bardziej butikowy, kameralny charakter. Fot. Mat. prasowe.

Aby móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i podkreślić charakter brandu zdecydowano o powiększeniu powierzchni, zmianie wyglądu i rozszerzeniu asortymentu sklepu zlokalizowanego we Wrocław Fashion Outlet – ma on zyskać bardziej butikowy, kameralny charakter.

Salon Lacoste nabrał bardziej eleganckiego charakteru

- Lacoste, jako marka premium, przykłada ogromną wagę do wyglądu swoich sklepów oraz jakości obsługi. Zależy nam na indywidualnym podejściu do klienta – chcemy, aby wizyta w naszym salonie wiązała się dla niego z wyjątkowymi doznaniami zakupowymi. Jednocześnie zależy nam, aby kupujący zyskali dostęp do jeszcze większej liczby kolekcji, także tych luksusowych. Z tego względu podjęliśmy decyzję o powiększeniu salonu, zmianie wystroju - nabrał on bardziej eleganckiego charakteru, jak i asortymentu, który rozszerzyliśmy o jeszcze więcej artykułów z segmentu premium - zaznacza Joanna Ganne, przedstawiciel Lacoste.

To obecnie największy salon Lacoste dostępny dla klientów w regionie Dolnego Śląska.

Silna pozycja Wrocław Fashion Outlet

Marka Lacoste jest obecna we Wrocław Fashion Outlet od kilku lat.

- Decyzja o zmianie lokalizacji i powiększeniu powierzchni sklepu o 100 mkw. stanowi dla nas potwierdzenie udanej współpracy oraz jest dowodem silnej pozycji Wrocław Fashion Outlet na rynku centrów handlowych - podkreśla Aleksandra Perz, dyrektor Wrocław Fashion Outlet.

Marka Lacoste jest obecna we Wrocław Fashion Outlet od kilku lat. Fot. Mat. prasowe.

Wrocław Fashion Outlet to największe modowe centrum outletowe w Polsce południowo-zachodniej. Na powierzchni mierzącej blisko 14 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 100 światowych i polskich marek.