Ponad 290 mkw. - tyle liczy sobie nowo otwarty, zmodernizowany salon Ochnik w Designer Outlet Gdańsk. Sklep znacznie się powiększył i zaaranżowany został według nowego konceptu marki, który łączy strefy odzieżową i galanteryjną.

Designer Outlet Gdańsk to funkcjonujące od 2005 roku (od lipca 2017 pod obecną nazwą), jedyne na Pomorzu centrum typu outlet.

Designer Outlet Gdańsk oferuje ponad 100 marek, takich jak między innymi BOSS, Pinko, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike, czy Benetton.

Designer Outlet Gdańsk jest zarządzany przez ROS Retail Outlet Shopping.

Nowy koncept zintegrował dwa dotąd osobne segmenty marki: odzieżowy oraz akcesoryjny. Teraz na designersko zaprojektowanej powierzchni klienci znajdą zarówno okrycia wierzchnie z najwyższej jakości materiałów, kolekcje odzieży dla kobiet i mężczyzn, lekkie kolekcje tekstylne oraz torby, torebki, teczki, jak i akcesoria podróżne. Te dwie strefy: odzieżowa i galanteryjna zostały rozplanowane w taki sposób, by każda z nich miała osobne wejście, co znacznie ułatwia poruszanie się po salonie podczas zakupów. Nowa lokalizacja, znacznie większa powierzchnia, najnowszy koncept oraz bogata oferta – to wszystko czeka w nowej odsłonie salonu, który w październiku ponownie otworzył drzwi dla klientów.

Niewątpliwie OCHNIK jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek oferujących wysokiej jakości wyroby skórzane i akcesoria podróżne. Od ponad 30 lat wyróżnia się niepowtarzalnym wzornictwem i perfekcyjnym wykończeniem, co szczególnie cenią sobie kupujący. Marka od początku naszej wspólnej drogi biznesowej cieszy się dużą popularnością i ma swoich wiernych klientów, dlatego jesteśmy zadowoleni, że w Designer Outlet Gdańsk mieliśmy możliwość wyjścia naprzeciw potrzebom producenta i ze 158-metrowego lokalu przenieść markę do ponad 290-metrowego salonu – mówi Ireneusz Homa, Dyrektor ds. Operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

W centrach Designer Outlet to kolejna po Warszawie inwestycja w tak znaczne powiększenie salonu outletowego marki.

Ochnik w Designer Outlet Gdańsk, mat. pras.

Obecnie Ochnik posiada ponad 120 salonów sprzedaży i jest jedną z najszybciej rozwijających się marek odzieżowo-galanteryjnych w krajowym segmencie premium. Według raportu instytutu Euromonitor jest liderem w sprzedaży okryć wierzchnich i drugą największą marką na rynku galanterii i bagażu. Dziś charakterystyczne logo przedstawiające wilgę jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych emblematów w naszym kraju.

Marka to też przykład historii sukcesu rodzinnej firmy, która powstała w latach 80. z marzenia o własnej skórzanej kurtce.

