Salon sprzedaży sieci Design Optyk we wrocławskiej Renomie został otwarty w nowej odsłonie. Lokal o ponad dwukrotnie większej powierzchni handlowej udostępniono w pierwszy weekend grudnia.

Salon Design Optyk powiększył się do 113 metrów powierzchni handlowej, zajmując nowy lokal.

W efekcie zmian klienci mogą komfortowo dokonywać zakupów na nowo zaaranżowanej przestrzeni.

Zmieniła się też lokalizacja salonu.

Nowy sklep Design Optyk znajduje się na parterze Renomy, w sąsiedztwie głównego wejścia od strony ul. Świdnickiej. Wielkim atutem nowego salonu są witryny zewnętrzne, które nie tylko go wyróżniają, ale przede wszystkim podkreślają modowy charakter lokalizacji. Design Optyk oferuje m.in. selektywne marki oprawek: Maybach, Cartier, Gucci, Dita, YSL, Linda Farrow, Celine, Chloe, Dior. Na terenie salonu mieści się gabinet optometryczny, w którym klienci kompleksowo zbadają wzrok.

Zmiany w obrębie obecnej oferty mają na celu przede wszystkim poszerzenie jej, a także unowocześnienie. Priorytetem jest także większy komfort robienia zakupów. Design Optyk jest jedną z marek, która w ostatnim czasie podjęła decyzję o powiększeniu swojego salonu w Renomie. Fakt, że nasz wieloletni najemca zmodernizował lokal, świadczy o dużym zaufaniu oraz o tym, że powierzchnia handlowa Renomy jest atrakcyjna również dla wymagających marek, które są z nami od lat. Renoma to wielofunkcyjny obiekt, dbający bogatą propozycję zakupową odpowiadającą na potrzeby różnych grup klientów. Jednocześnie staramy się zapewnić komfort naszym najemcom, którzy chcą zmieniać lokalizację swoich salonów w ramach obiektu. Rok 2022, to bez wątpienia dla nas czas zmian i modernizacji, a tym samym oferowania coraz ciekawszej oferty - mówi Anna Merta, Retail Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

Design Optyk działa na polskim rynku od 1990 roku. Aktualnie sklepy marki znajdują się we Wrocławiu i Katowicach. Każdy salon oferuje kolekcję ponad 1 000 opraw okularowych popularnych producentów, takich jak: Cartier, Gucci, Fendi, Linda Farrow, YSL, Chloe, Dior, Celine, Chanel. Firmę charakteryzuje podnoszenie świadomości Klienta i zaproponowanie szeregu rozwiązań, jakie oferuje nowoczesna optyka.

Pod koniec marca do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy - atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Z kolei od października odwiedzający mogą podziwiać również odnowione atrium południowe. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.

W ramach przebudowy, Globalworth, zadba również o ofertę gastronomiczną. Metamorfoza zakłada stworzenie dwóch stref restauracyjnych – od strony Placu Kościuszki oraz od strony Placu Czystego. Odwiedzający zyskają dostęp do zróżnicowanej oferty, którą stworzą autorskie koncepty gastronomiczne reprezentowane, zarówno przez lokalnych restauratorów, jak również tych, którzy z powodzeniem prowadzą lokalne koncepty w innych polskich miastach. Od strony Placu Czystego oraz od strony Pl. Kościuszki powstaną ogródki restauracyjne. Wyjątkowe smaki z całego świata w formie „street food” oraz lokale z obsługą kelnerską będą dostępne w Renomie już od 2023 roku.

Po metamorfozie, której zakończenie planowane jest w II kwartale 2023 roku, Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100 proc. zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

Renoma jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Wrocławia i zarazem ikoną modernistycznej architektury. Obiekt otwarto w 1930 r. pod oryginalną nazwą Dom Towarowy Wertheim, a jego projektantem był berliński architekt Hermann Dernburg. Elewacje budynku ozdobiły istniejące do dziś rzeźby głów ludzi z różnych rejonów świata, mające symbolizować nie tylko międzynarodowe pochodzenie oferowanych towarów, ale przede wszystkim różnorodność kulturową i otwartość na drugiego człowieka. Zniszczony w wyniku działań wojennych Dom Towarowy Wertheim został częściowo odbudowany i otwarty w 1948 r. jako Powszechny Dom Towarowy, a wszystkie jego piętra oddano do użytku dopiero w 1985 r. Wtedy też budynek przyjął swoją obecną nazwę wyłonioną w konkursie przez mieszkańców Wrocławia. W 2009 roku Renoma została przebudowana i rozbudowana według projektu wrocławskiego architekta Zbigniewa Maćkowa. Na niższych kondygnacjach znalazło się ponad 120 sklepów i punktów usługowych, natomiast wyższe piętra zajęły biura oraz część restauracyjna. Obecnie budynek przechodzi kolejną metamorfozę, w wyniku której przywrócona zostanie przedwojenna architektura dziedzińców, a także zyska nowe funkcje. Renoma jest jednym z trzech projektów biurowo-handlowych w portfelu Globalworth Poland, obok warszawskiej Hali Koszyki i katowickiego Supersamu.

