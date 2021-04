Nowa przestrzeń w Galerii Wisła

Już niebawem do grona najemców Galerii Wisła dołączy Fundacja Rozwoju TADAM – informuje Katarzyna Kucharska, dyrektor Galerii Wisła.

Nowy lokal znajdować się będzie na pierwszym piętrze Galerii, naprzeciwko salonu jubilerskiego DIAMOR. Otwarcie nowej przestrzeni zaplanowane jest na przełom kwietnia i maja.

Fundacja Rozwoju Tadam powstała na początku 2021r. Główne obszary działania dla powołanej Fundacji zostały wybrane w oparciu o pasje i zainteresowania fundatorów oraz ich dotychczasowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Bazą do działań fundacji są dokonania i doświadczenia w prowadzeniu Pracowni Kreatywnej „Pitu Pitu”. Warto nadmienić, że Pracownia Pitu Pitu była pomysłodawcą oraz współorganizatorem akcji „Płock szyje pluszaki dla szpitala”, która odbyła się w Galerii Wisła. Wspólnie z mieszkańcami Płocka uszyto wówczas ponad 550 pluszaków, które zostały przekazane na oddział pediatryczny Płockiego Szpitala Miejskiego. Kolejną współorganizowaną akcją na terenie Galerii Wisła, był event pn. „Eko Życie” w trakcie którego szyto m.in. eko woreczki na zakupy z tkanin z recyklingu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Naszą misją jest budowanie i wzmacnianie lokalnej społeczności aby promować kreatywne spędzanie czasu i odkrywanie zainteresowań. Rozwijamy pasje i talenty, motywujemy do rozwoju. Wspieramy kobiety. Uważamy, że siła tkwi w grupie, dlatego skupiamy się na budowaniu lokalnych społeczności oraz działaniach na rzecz ich rozwoju – dodaje Lidia Jasińska-Pokorska, Prezes Fundacji TADAM - Uważamy, że dorośli, żyjący w dzisiejszych czasach w ogromnym stresie i pośpiechu, przeładowani obowiązkami zawodowymi i domowymi potrzebują miejsca na wytchnienie, odpoczynek i relaks, aby zachować zdrowie fizyczne i psychiczne. Tworzymy w Płocku przestrzeń, która będzie pełnić dwie funkcje. Po pierwsze będzie miejscem do organizacji spotkań, warsztatów, wykładów, konsultacji, kursów i wszelkich eventów o charakterze rozwojowym. Po drugie będzie miejscem do bycia razem, wspólnego spędzania czasu, budowania relacji.

Galeria Wisła poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny. Stawia sobie za cel ścisłe współdziałanie ze społecznością lokalną oraz poruszanie tematów i zagadnień ważnych dla mieszkańców Płocka.