Nowa przystań kulinarna w centrum Szczecina już otwarta

Wielofunkcyjny układ, wyjątkowy design, więcej miejsc siedzących, bogaty wybór lokali, w tym debiuty – zakończyła się właśnie przebudowa strefy restauracyjnej w należącym do EPP centrum handlowym Galaxy.

Foodport, czyli nowa przestrzeń gastronomiczna inspirowana Szczecinem, nawiązuje do kultowych miejsc w mieście. Do dyspozycji klientów jest m.in. Strefa Pasztecik, Strefa Cafe Grzybek, a także boisko do gry w koszykówkę. Głównym wykonawcą robót była firma Baumont Invest.

– Zmieniające się potrzeby klientów, którzy w centrach handlowych oprócz czerpania radości z zakupów, chcą także spotykać się ze znajomymi, spędzać czas z bliskimi oraz skosztować dobrej kuchni, skłoniły nas do poszukiwania nowych rozwiązań. Postanowiliśmy więc zrealizować pierwszy w naszym mieście food hall, czyli przestrzeń gastronomiczną, będącą jednocześnie miejscem spotkań, relaksu i rozrywki. W efekcie powstała zupełnie nowa, a jednocześnie silnie związana z historią miasta, jakość – mówi Monika Gogacz, dyrektor Galaxy. – Nasi klienci mają do dyspozycji klimatyczną strefę z unikalnymi lokalami, która tętni życiem. W połączeniu z naszą ofertą rozrywkową Galaxy stało się idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu – podkreśla.

– Każda zaprojektowana przez EPP przestrzeń gastronomiczna jest wyjątkowa, ponieważ chcemy oddać duszę miasta, w którym działamy, a jednocześnie zaskakiwać klientów. Zanim wspólnie z pracownią MIXD stworzyliśmy projekt Foodportu poznaliśmy historię i architekturę Szczecina, w tym także miejsca, które choć rzadko widnieją w przewodnikach, to są dla jego mieszkańców ważne ze względów sentymentalnych. Pod uwagę wzięliśmy bliskość portu, zastosowaliśmy wiele elementów industrialnych oraz odsłoniliśmy konstrukcję dachu nadając miejscu charakter hali stoczniowej. W Foodporcie znajdziemy idealne warunki do spożywania posiłków i rozrywki oraz miejsce do organizacji bardziej intymnych spotkań – mówi Michał Głąb, architekt EPP.

W projekcie wykorzystano naturalne materiały połączone ze stalą, które nadają przestrzeni wyjątkowy charakter i doskonale wpisują się w klimat Szczecina. Pojawiły się kontenery, graffiti wykonane przez streetartowego artystę „Kraza” – Marcina Papisa, zmieniona została podłoga, oświetlenie, sufity, a przeobrażeniu uległo całe wyposażenie strefy. Podzielona wielofunkcyjnie przestrzeń Foodportu wyróżnia się przede wszystkim licznymi elementami wystroju nawiązującymi do kultowych miejsc, które wywołują u mieszkańców miasta pozytywne skojarzenia. Wzbogacają je liczne detale – na przykład w inspirowanej słynnym szczecińskim lokalem Strefie Pasztecik powstała mozaika i umieszczono tam słup ogłoszeniowy, na którym będą pojawiały się informacje o wydarzeniach organizowanych w centrum. Z kolei Strefa Cafe Grzybek to próba oddania klimatu nieistniejącej już w mieście dyspozytorni tramwajowej i ulubionego miejsca spotkań.

