Logo z białą pumą zawisło nad nowym sklepem w galerii Karolinka. Sportowa odzież od marki Puma jest dzięki temu dostępna także w tym punkcie na mapie Opola.

Nowym najemcą centrum handlowego Karolinka w Opolu jest Puma. Marka zajęła lokal przy głównym wejściu do galerii, przy Venezii. Nowi klienci znajdą tam odzież sportową.

CH Karolinka w Opolu jest kompleksem handlowo-usługowym. Na 70 tys. mkw. w obiekcie jest 170 sklepy. Marki dostępne w kompleksie to m.in. Auchan, Decathlon, CCC, Sinsay, H&M, Cropp, House, Sinsay, empik, New Yorker, Ochnik, Rossmann, RTV euro AGD, 4F, House, Mohito, Catta, Big Star, Apart i Levis. Od 2021 roku w Karolince stoją cztery pszczele ule.

Puma działa od 1948 r. Marka współpracowała m.in. z osobami takimi jak: Dua Lipa, Cara Delevingne, Naymar Jr, Winnie Harlow czy Lewis Hamilton. Sieć Puma w Polsce jestem dostępna w 23. sklepach m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi czy Poznaniu.

