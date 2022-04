Nowa restauracja w łodzkiej Manufakturze

Tavolo to sieć restauracji specjalizująca się w daniach kuchni włoskiej, greckiej i polskiej, z elementami innych kuchni europejskich. – Nasza oferta jest bardzo różnorodna. Zależy nam na tym, by całe rodziny mogły bez problemu skomponować nie tylko zdrowy, ale i pyszny posiłek. Zarówno dorośli goście, jak i ich pociechy znajdą coś, co zaspokoi ich głód – mówi Anna Karbowa, przedstawicielka marki.

Właścicielem Manufaktury jest Union Investment Real Estate GmbH.