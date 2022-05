Nowa sieć sklepów wchodzi do Polski. Dzieci się ucieszą

Pierwszy sklep firmowy Haribo w Polsce zostanie otwarty jesienią tego roku w warszawskim centrum handlowym Factory Ursus.

W Europie sklepy Haribo działają np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii.

Za granicą Haribo ma już sklepy w centrach outlet. Wśród najnowszych jest punkt w Halle Leipzig The Style Outlets Sandersdorf-Brehna w Niemczech.

Najnowszym sklepem producenta żelków jest salon w największym centrum handlowym w Niemczech - Westfield Centro w Oberhausen w Niemczech.

Atrakcje na otwarcie sklepu Haribo

Firma nie ujawnia jeszcze żadnych szczegółów dotyczących nowego sklepu i planów rozwoju sieci w naszym kraju.

Sklep Haribo. Fot. Haribo

Wiadomo jednak, że inauguracja działalności Haribo w Polsce będzie obfitować w wiele atrakcji dla klientów. Otwarcie sklepu zaplanowano tak, by uczcić kolejną rocznicę urodzin Złotych Misiów.

Haribo stawia na największe centrum handlowe

O HARIBO:

Grupa Haribo to niezależne przedsiębiorstwo rodzinne, zarządzane przez trzecie pokolenie właścicieli. Początki firmy to rok 1922. W trudnym gospodarczo i politycznie czasie dla Niemiec, Europy i świata HARIBO stworzył cukiernik Hans Riegel. Nazwa powstała od pierwszych liter imienia i nazwiska jej właściciela oraz od nazwy jego rodzinnego miasta ( Bonn). Sto lat temu Hans Riegel zgłosił rejestrację małej firmy sprzedającej słodycze. Dziś Haribo to nazwa globalnej marki.

Haribo zatrudnia ponad 7 tys. pracowników w 33 lokalizacjach i 26 krajach świata. W USA buduje kolejny duży zakład produkcyjny. W Polsce Haribo - z ponad 25-letnią - historią zatrudnia około 50 pracowników.

Sklep Haribo. Fot. Haribo