Xtreme Fitness Gyms już działa w Karolince. Na pierwszych odwiedzających czekał tort, szampan i konkursy z nagrodami.

Siłownia sieci Xtreme Fitness Gyms zajmuje powierzchnię blisko 1 tys. mkw. klub, oferuje 8 stref treningowych wyposażonych w sprzęty marek premium, zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Xtreme Fitness Gyms to polska sieć klubów fitness oferująca ćwiczenia pod opieką instruktora, zajęcia fitness oraz autorskie koncepty treningowe typu HIIT. Posiada też własną aplikację na telefony oraz platformę treningową VOD. Sieć ma obecnie 50 klubów w całej Polsce i podpisuje umowy na kolejne lokalizacje. Autorski model franczyzowy zakłada, że do 2027 roku powstanie 227 placówek sieci.

CH Karolinka w Opolu jest kompleksem handlowo-usługowym. Na 70 tys. mkw. w obiekcie jest 170 sklepy. Marki dostępne w kompleksie to m.in. Auchan, Decathlon, CCC, Sinsay, H&M, Cropp, House, Sinsay, empik, New Yorker, Ochnik, Rossmann, RTV euro AGD, 4F, House, Mohito, Catta, Big Star, Apart i Levis. Od 2021 roku w Karolince stoją cztery pszczele ule.

