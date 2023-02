Metamorfoza oraz bogata historia wrocławskiej Renomy zainspirowała artystę Łukasza Kuletę stworzenia własnej wizji legendarnego budynku.

Modernistyczny styl Renomy, połączony z art deco, jest nieodzownym elementem wrocławskiego krajobrazu.

Właściciel i zarządca budynku, firma Globalworth, za sprawą prowadzonej przebudowy pisze jej nowy rozdział.

Łukasz Kuleta w efekcie współpracy z Globalworth, podjął się stworzenia kolażu z Renomą w roli głównej.

Możliwość samodzielnego działania i przekucia na kolaż indywidualnego punktu widzenia na temat Renomy sprawiły, że młody artysta, Łukasz Kuleta podjął się zredefiniowania Renomy w bardzo indywidualny sposób. W toku pracy kolażysta odkrył wiele aspektów, zarówno architektonicznych, jak i historycznych, powiązanych z tym miejscem, które były dla niego nowe, a zarazem rozbudzały twórczo.

Renoma w kolażu Łukasza Kulety.

- Architektura budynku, historia miejsca oraz możliwość realizacji czegoś nowego i kreatywnego sprawiało, że z przyjemnością podjąłem się tego zadania. Stworzenie kolażu zw roli głównej było inspirujące i pobudzające do pracy. Sama metamorfoza budynku już jest sztuką. Kluczowe jest tu między innymi nie tylko odnowienie budynku, ale dbałość o każdy detal, nawet ten najmniejszy. Te małe elementy wykończenia, czy architektury mają często największe znaczenie. Dodają charakteru, zastanawiają i wprowadzają w zachwyt. Analogicznie jest w moich kolażach - często drobiazgi ukryte w pracy przeważają o jej interpretacji. Wystarczy spojrzeć na dekoracje- złocone rzeźby w stylu art deco, jasne marmury i imponujące żyrandole to "kropka nad i" architektonicznego kunsztu. Współpraca zuświadomiła mi, jak wiele możliwości daje kolaż, i w jakich obszarach mogę rozwijać ten warsztat. W pracy nad projektami komercyjnymi bardzo cenię otwartość na pomysły i zaufanie, którym darzy mnie druga strona. W tym przypadku tak było i to niewątpliwie wpłynęło na efekt finalny pracy - mówi, autor kolażu

Modernistyczna Renoma.

Łukasz Kuleta od 2020 roku tworzy artystyczne kolaże i buduje własną markę osobistą: W Wirażu Kolażu. Jego prace można było zobaczyć m.in. w polskim i brytyjskim wydaniu Elle Decoration, kampaniach outdoorowych Łazienek Królewskich w Warszawie oraz albumie Jabłonki, powstałego we współpracy z KUKBUK. Artysta tworzy też kolaże dla polskich marek, które ozdabiają opakowania lub pocztówki z podziękowaniami. W swoich kolażach Kuleta nawiązuje do botaniki, przyrody i podkreśla piękno ludzkiego ciała. Dużą wagę przywiązuje do geometrii i symetryczności swoich prac. Ilustracje artysty przenoszą odbiorcę w niedopowiedziane przestrzenie i nieznane wymiary.

Pod koniec marca 2022 do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy - atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.

W efekcie metamorfozy inwestor udostępni Pedet - nową strefę gastronomiczno-kulturalną inspirowaną ideą food hali. Będzie to połączenie wyjątkowej atmosfery historycznego miejsca, unikatowych konceptów gastronomicznych. Renoma zaoferuje także blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu.

Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100 proc. zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

Renoma jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Wrocławia i zarazem ikoną modernistycznej architektury. Obiekt otwarto w 1930 r. pod oryginalną nazwą Dom Towarowy Wertheim, a jego projektantem był berliński architekt Hermann Dernburg. Elewacje budynku ozdobiły istniejące do dziś rzeźby głów ludzi z różnych rejonów świata, mające symbolizować nie tylko międzynarodowe pochodzenie oferowanych towarów, ale przede wszystkim różnorodność kulturową i otwartość na drugiego człowieka.

Zniszczony w wyniku działań wojennych Dom Towarowy Wertheim został częściowo odbudowany i otwarty w 1948 r. jako Powszechny Dom Towarowy, a wszystkie jego piętra oddano do użytku dopiero w 1985 r. Wtedy też budynek przyjął swoją obecną nazwę wyłonioną w konkursie przez mieszkańców Wrocławia.

W 2009 roku Renoma została przebudowana i rozbudowana według projektu wrocławskiego architekta Zbigniewa Maćkowa. Na niższych kondygnacjach znalazło się ponad 120 sklepów i punktów usługowych, natomiast wyższe piętra zajęły biura oraz część restauracyjna. Obecnie budynek przechodzi kolejną metamorfozę, w wyniku której przywrócona zostanie przedwojenna architektura dziedzińców, a także zyska nowe funkcje. Renoma jest jednym z trzech projektów biurowo-handlowych w portfelu Globalworth Poland, obok warszawskiej Hali Koszyki i katowickiego Supersamu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl