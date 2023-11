Oferta Cloudshop pojawiła się w Jeleniej Górze w galerii Nowy Rynek. Klienci znajdą tam alternatywne wyroby nikotynowe.

Cloudshop rośnie stacjonarnie w Jeleniej Górze.

Nowa wyspa Cloudshop działa w galerii Nowy Rynek.

Cloudshop ma w Polsce ponad 60 punktów.

Nowa wyspa z e-papierosami Cloudshop już jest otwarta w galerii Nowy Rynek. Marka rozprowadza alternatywne wyroby tytoniowe w sklepie internetowym i w ponad sześćdziesięciu punktach stacjonarnych.

Cloudshop to sieć sprzedaży detalicznej i hurtowa e-papierosów, liquidów, premixów oraz akcesoriów. Marka realizuje sprzedaż internetową i stacjonarną. Cloudshop ma ponad sześćdziesiąt punktów stacjonarnych. Sklepy Cloudshop mają: Białystok, Bydgoszcz, Chełm, Dębica, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Jarosław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Łęczna, Łominanki, Łomża, Łódź, Marki, Opole, Piastów, Poznań, Przemyśl, Puławy, Radom, Rumia, Rzeszów, Stalowa Wola, Starachowice, Suwałki, Swarzędz, Tarnowskie Góry, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Nowy Rynek stanowi połączenie 2-poziomowej galerii handlowej oraz dworca autobusowego z nowymi stanowiskami postojowymi. Na zmotoryzowanych czekają miejsca postojowe w parkingu podziemnym oraz na dachu inwestycji. Powierzchnia całkowita galerii to wyniesie 56 tys. mkw., w tym powierzchnia najmu ponad 24 tys. mkw z około 100 sklepami na poziomach 0 i +1.

Pośród najemców znajdują się m.in.: H&M, Bershka i Stradivarius, New Yorker, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Reserved, SWISS, GATE, Home and You, Carry, Apart, Rossmann, Briju, Pako Lorente, Kubenz, Lancerto, SMYK, Deichmann, Matras, Świat Książki, Douglas, Grycan, cukiernia Sowa, KFC, jak również Martes Sport, 4F, City Sport, Sportisimo, Media Expert oraz sklep spożywczy Intermarché. Galeria działa od 2015 roku.

