W lokalu Project Art Gallery, znajdującym się na terenie centrum handlowego VIVO! Lublin, pojawiła się nowa wystawa, która zainteresuje wszystkich miłośników sztuki.

W lokalu Project Art Gallery, znajdującym się na terenie centrum handlowego VIVO! Lublin, pojawiła się wystawa Renaty Sobczak, absolwentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wystawę podziwiać można do 8 stycznia 2023 roku.

Nowa wystawa Renaty Sobczak jest już dostępna w Project Art Gallery w VIVO! Lublin. Galeria znajduje się na pierwszym piętrze centrum handlowego, tuż obok Centrum Rozrywki dla Dzieci Leopark.

Obrazy, które można oglądać na wystawie malowane są przeważnie techniką olejną oraz akrylową. Tematyka prac oscyluje wokół wspomnień z dzieciństwa, gdy świat wyobraźni dziecka jest równie ważny, jak świat realny. Malarka pokazuje, że przechodzenie w dorosłość właściwie nie zmienia sposobu, ani jakości myślenia o rzeczach pozornie błahych, ale stających się powoli ważnymi symbolami tego, co było. Jednocześnie prezentuje spokojne poddawanie się biegowi losu i otwartą postawę na to, co będzie.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00 oraz w niedzielę w godzinach 9:00-20:00. Ekspozycja będzie dostępna do 8 stycznia przyszłego roku.

Renata Sobczak jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom z grafiki warsztatowej u prof. Maksymiliana Snocha. Mieszka w Białej Podlaskiej i od wielu lat jest zawodowo związana z bialską kulturą. Tworzy wyobrażeniowe prace malarskie, głównie olejne i akrylowe.

Project Art Gallery to inicjatywa promująca sztukę w przestrzeniach publicznych, której pomysłodawcami jest dwoje artystów: Iwona Ostrowska i Arkadiusz Świderski. Projekt działa od 2015 roku i skupia się na organizacji wydarzeń związanych z malarstwem współczesnym. Celem działania Project Art Gallery jest wzbogacenie pozytywnych doświadczeń poprzez obcowanie ze sztuką.

