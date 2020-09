Nowatorski koncept w Placu Unii

The House of Cheese zostanie otwarty już 1 października w warszawskim Plac Unii City Shopping. Klienci w nowym sklepie znajdą nie tylko szeroki wybór serów, ale także wyselekcjonowane wina, oliwy, sosy, konfitury, miody czy nawet trufle.

The House of Cheese to nowatorski koncept delikatesów spożywczych zapewniający ogromny asortyment liczący ponad 1000 pozycji pochodzących z wielu europejskich krajów m.in. Francji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Grecji, Austrii, Irlandii czy Norwegii. Najnowszy sklep sieci znajdzie się na poziomie -1 w stołecznym Plac Unii City Shopping i zajmie powierzchnię 53 mkw. Klienci poszukujący wyrafinowanych smaków znajdą w nim aromatyczne sery oraz wina nie tylko dla koneserów. Oferta The House of Cheese ucieszy także wielbicieli długo dojrzewających wędlin, francuskich pasztetów, past oraz sosów czy nietuzinkowych octów balsamicznych, z których wiele leżakowanych jest 12, a nawet 24 lata. Ponadto w sklepie znajdzie się też bogaty wybór produktów w pełni ekologicznych.

– W prowadzeniu sklepów przyświeca nam główna idea, by nasze produkty były najwyższej jakości i zaspokoiły gusta najbardziej wymagających smakoszy. Naszą misją jest przybliżać klientom kulturę jedzenia sera jaka panuje we Włoszech czy Francji i sprawiać, żeby zakochali się w aromatach z najdalszych zakątków Europy. The House of Cheese powstało jako miejsce, które ma zachęcać do doświadczania nowych smaków, aromatów i miłości do pysznego jedzenia. Zależy nam, żeby przestrzeń naszego sklepu zawsze była miejscem, do którego kupujący będą z przyjemnością zaglądać i szukać swoich smaków. Kosztować, miksować, delektować się i rozmawiać z nami o serach winach i nie tylko – mówi Justyna Paliszewska, menadżer ds. rozwoju sieci.

Otwarcie w Placu Unii sklepu The House of Cheese to doskonały przykład tego, że konsumenci coraz częściej poszukują produktów spożywczych najwyższej jakości.

– Klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakupowych, poszukują wysokiej klasy asortymentu i z większą starannością dbają o własne zdrowie. Trend ten dotyczy całej branży gastronomicznej, dlatego też kompletując portfolio Placu Unii bierzemy pod uwagę przede wszystkim oczekiwania naszych gości. Nowy sklep The House of Cheese będzie doskonałym uzupełnieniem działającego z powodzeniem na terenie naszego obiektu marketu SuperSam, który także posiada ogromny wybór tylko świeżych owoców i warzyw, wędlin, pieczywa czy ryb – dodaje Agata Ryś-Zawistowska, dyrektor kompleksu biurowo-handlowego Plac Unii.