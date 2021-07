Noway salon Okaïdi w Parku Handlowym Zakopianka

W należącym do EPP Parku Handlowym Zakopianka otwarty został nowy salon firmy Okaïdi. To druga butikowa francuska marka w ofercie Zakopianki. Promuje m.in. drugie życie ubrań, umożliwiając przekazywanie darowizn lub przetwarzając zużytą odzież, by nadać jej nowe przeznaczenie.

Ważną misją marki Okaïdi jest edukacja dzieci w zakresie ochrony środowiska naturalnego i proaktywne działania ekologiczne. W procesie produkcji ubranek dziecięcych firma wybiera materiały w sposób odpowiedzialny, m.in. stosując bawełnę organiczną, korzystając z recyklingu plastikowych butelek jako surowca do wypełnienia kurtek lub z najnowszych technologii, które ograniczają zanieczyszczenia.

Marka promuje również drugie życie ubrań, umożliwiając przekazywanie darowizn lub przetwarzając zużytą odzież, by nadać jej nowe przeznaczenie. Zasady te są zgodnie z filozofią spółki EPP, która stale wzbogaca ofertę dla klientów, wspierając poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju i dbając o wybór jakościowych i odpowiedzialnych społecznie marek.

– Moda dla dzieci to ważny segment rynku odzieżowego z perspektywą dynamicznego rozwoju w najbliższym czasie i – dzięki starannemu doborowi najemców – ma to odzwierciedlenie w ofercie naszego centrum handlowego. Rodzice kierują się indywidualnymi kryteriami kupując ubranka dla swoich pociech, dlatego ważne by zapewnić im jak największy wybór. Okaïdi to druga butikowa francuska marka w ofercie Zakopianki. Ta znana ze zrównoważonego podejścia do mody firma, ceniona przez rodziców na całym świecie, przyciągnie krakowskich klientów Zakopianki kierujących się podobnymi wartościami – mówi Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.