W Olsztynie ruszyła budowa pierwszego w mieście sklepu ALDI. Stolica Warmii czeka na premierowe otwarcie, ale jeszcze nie podaje daty otwarcia. Wiadomo jednak, że w tym roku Aldi planuje otworzyć łącznie około 60 nowych sklepów w Polsce.

Plotki o budowie pierwszego w Olsztynie Aldi było słychać już od dawna.

W końcu najpierw sieć, a niedawno prezydent miasta potwierdzili, że została wybrana lokalizacja.

Olsztyńskie Aldi powstanie na południu miasta, przy wylocie w kierunku południowej obwodnicy, naprzeciw Decathlonu.

W zeszłym roku jeszcze przewidywano, że sklep powstanie przy ul. Bajkowej. Później, jak przekazuje olsztyn.com.pl, pojawił się wątek zbiegu ulic Bartąskiej i Zachodniej na granicy miasta.

- Wydałem pozwolenie na budowę nowego dyskontu niemieckiej sieci Aldi – powiedział Wyborczej Olsztyn prezydent Piotr Grzymowicz.

- Zostanie zlokalizowany przy ul. Płoskiego przy wylocie z Olsztyna w kierunku Butryn, naprzeciwko sportowego marketu Decathlon - wyjaśnił.

Kiedy otwarcie Aldi w Olsztynie?

- Konkretną datę otwarcia każdego naszego nowego sklepu komunikujemy w momencie, gdy mamy 100% pewność co do zaplanowanego dnia otwarcia. Działamy tak w przypadku każdej naszej nowej lokalizacji – przekazała nam przedstawicielka sieci Luiza Urbańska.

- Kontynuujemy obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w najbliższych latach - dodaje.

ALDI w perspektywie 5 lat chce mieć około sześciuset sklepów w Polsce, a docelowo ponad tysiąc.

- W ciągu dwóch lat chcemy urosnąć o 120 placówek ok. 1 tys. mkw., z parkingami na ok. 80 samochodów. To nasz punkt wyjściowy, na którym się opieramy, choć dopuszczamy także placówki minimalnie mniejsze i większe. W roku 2023 planujemy otworzyć łącznie około 60 nowych sklepów - informuje sieć.

Planowana lokalizacja Aldi w Olsztynie:

Drugi sklep sieci ma zostać otworzony na nowym osiedlu Sterowców w Dywitach i będzie to pierwszy sklep Aldi w powiecie olsztyńskim. Łączna powierzchnia sklepu będzie wynosić ok. 1500 m2, z czego sala sprzedaży ok. 1000 m2.

