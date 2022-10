Nowe Bielawy w Toruniu rozwijają swoją ofertę handlową, stawiając coraz mocniej na segment modowy.

Nowe Bielawy w Toruniu rozwijają swoją ofertę handlową, stawiając coraz mocniej na ekspansję segmentu modowego.

Jeszcze tej jesieni w centrum handlowym swój własny sklep otworzy polska sieć odzieżowa TATUUM, który prowadzony będzie przez spółkę KAN, do której należy brand.

Nowe Bielawy to modelowe centrum convenience, które jednak w konsekwentnym rozwoju swojego tenant-mix’u wychodzi poza utarte dla tego formatu schematy, sięgając coraz częściej po marki charakterystyczne dla tradycyjnych centrów handlowych. W ten sposób obiekt tworzy nie tylko nowoczesną i unikalną ofertę convenience, opartą m.in. na popularnych sieciach, ale jednocześnie umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku. Jak pokazują najnowsze badania ARC Rynek i Opinia, sklepy z ubraniami, butami i dodatkami należą dziś do grona najczęściej odwiedzanych w naszym obiekcie – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Newbridge.

Teraz kolejny salon polskiej marki odzieżowej powstanie w Nowych Bielawach, wszystko za sprawą nowego najemcy – marki TATUUM. TATUUM już od 25 lat projektuje kolekcje inspirowane kobietami i ich codziennymi potrzebami. Stawia na komfort, ponadczasowość i wysoką jakość swoich produktów, których misją jest służenie klientkom przez długie lata.

Doskonale odpowiada na potrzeby, tworząc ubrania zgodne z aktualnymi trendami, ale przede wszystkim wygodne i funkcjonalne. TATUUM cechują m.in. wyjątkowe kolory i autorskie printy a także jakościowe materiały i dopracowane kroje. To wszystko będzie można znaleźć w sklepie w Nowych Bielawach, gdzie obok ubrań, nie zabraknie także akcesoriów.

Tatuum to doskonale znana konsumentom polska marka odzieżowa, stale rozwijająca swoją sieć w całym kraju i mająca od lat silną pozycję na rynku. Dla nas to atrakcyjny partner, który wzbogaca tenant-mix, ale także tworzy nową, atrakcyjną dla torunian destynację zakupową. Jesteśmy przekonani, że debiut nowego lokalu będzie niezwykle udany, a sam sklep szybko zyska nowe grono wiernych klientów. Tym bardziej, że klient Nowych Bielaw staje się coraz bardziej aspiracyjny, a co za tym idzie poszukuje u nas doskonale znanych i dobrych jakościowo marek, także tych modowych – mówi Karolina Nitowska.

Nowe Bielawy coraz częściej trafiają na orbitę zainteresowań dużych polskich i zagranicznych brandów. Centrum jest bowiem doskonale spozycjonowane i działa na atrakcyjnym rynku konsumenckim, ma także silną lokalną pozycję i markę, co przyciąga nowych partnerów.

Ale marki zwracają uwagę na jeszcze jeden element. – Nowe Bielawy, mimo rynkowego stażu, stale się zmieniają. To obiekt, który w ostatnich latach przeszedł ogromną metamorfozę, która objęła zarówno przestrzeń, jak i samą ofertę, która dopasowana została do potrzeb lokalnego rynku i klienta. W efekcie, stworzyliśmy centrum, które – jak czytamy w najnowszych badaniach ARC Rynek i Opinia – aż 95 proc. kupujących ocenia pozytywnie. To dla naszych najemców jasny sygnał, pokazujący nasz duży potencjał leasingowy – mówi Karolina Nitowska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl