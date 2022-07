Nowe Bielawy sprawdzają, jak klienci oceniają rozwój galerii

Wiemy co przez ostatnie lata kradnie zakupowe serca klientów centrum handlowego Nowe Bielawy w Toruniu.

Nowe Bielawy z nowymi sklepami i po modernizacji przypadły do gustu kupującym.

Aż 95 proc. osób robiących tu zakupy pozytywnie ocenia centrum handlowe, dostrzegając zarówno zmiany, jakie w ostatnich 4 latach zaszły w obiekcie.

Klienci docenili również ofertę dostępną w Nowych Bielawach.

– To niezwykle wartościowa ocena, bo nie jest anonimowa ani tym bardziej pozyskana z przypadkowej próby. W ten sposób Nowe Bielawy oceniają dziś klienci, robiący tu regularnie codzienne lub weekendowe zakupy. To wyraźnie pokazuje, jak mocno na plus zmienił się odbiór obiektu wśród kupujących i ich rodzin – mówi Marta Sójkowska, Marketing Manager w Newbridge.

Widać to także w szczegółowych ocenach poszczególnych aspektów obiektu. Aż 90% klientów zadowolonych jest z tego, jaka atmosfera panuje w centrum handlowym. Tyle samo ceni sobie Nowe Bielawy za jakość obsługi i customer experience. 88% pozytywnie ocenia natomiast jakość dostępnych w centrum handlowym produktów i usług.

Klienci chwalą sobie także ofertę hipermarketu Carrefour, którą dobrze postrzega 86% kupujących. 85% z kolei zwraca uwagę na dogodną lokalizację Nowych Bielaw i na łatwy dojazd do nich, także komunikacją miejską. Aż 78% dostrzega natomiast duży wybór towarów, który po rozwoju tenant-mix’u w ostatnich latach, mają do zaoferowania Nowe Bielawy.

To jednak nie koniec. 3 na 4 klientów pozytywnie ocenia dostępne w obiekcie sezonowe promocje cenowe i akcje rabatowe, a także kompaktowość oferty, dzięki której pod jednym dachem klient znajduje szeroki wybór sklepów różnych kategorii. Wysoko oceniana jest także oferta gastronomiczna centrum, ujęta w nowoczesny, zmodernizowany food court.

– Oceny, które dziś dostajemy pokazują wyraźnie, że obiekt rozwija się nie tylko we właściwym kierunku, ale robi to w zgodzie zarówno z oczekiwaniami i potrzebami klientów na lokalnym rynku, jak również trendami konsumenckimi w segmencie convenience – mówi Marta Sójkowska.

Zróżnicowana oferta kluczem do zadowolenia klientów

– Wysokie noty, które otrzymaliśmy zarówno za dobrą atmosferę w przestrzeni handlowej, obsługę czy atrakcyjną ofertę, to przede wszystkim zasługa zakrojonych na szeroką skalę zmian w obiekcie, które systematycznie wdrażane są od 2018 roku, kiedy to centrum trafiło do portfolio Newbridge – dodaje.

– Opinie klientów to niezwykle czuły barometr zmian w centrum handlowym. Dziś widzimy jak wiele dobrego, prokonsumenckiego już zrobiliśmy. Przede wszystkim stworzyliśmy w Toruniu przyjazne i w pełni autorskie centrum convenience, które jest blisko lokalnych potrzeb zakupowych, ale także stale umacnia swoją pozycję zarówno poprzez działania leasingowe, ale także marketingowe i inwestycyjne. To żywy „organizm”, który wciąż ewoluuje – mówi Marta Sójkowska.

Ewoluuje i to w dobrą stronę. Te same badania ARC Rynek i Opinia pokazują bowiem, że już co czwarty klient odwiedza Nowe Bielawy kilka razy w tygodniu. – Stworzyliśmy przestrzeń handlową, która nie tylko jest pozytywnie odbierana, ale przede wszystkim odwiedzana. Klienci z chęcią robią tu niezbędne, często zaplanowane zakupy, ale także trwający ponad godzinę shopping, który obejmuje całą ofertę obiektu. Pod tym względem jesteśmy centrum niezwykle uniwersalnym – podsumowuje.