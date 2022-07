Nowe Bielawy z nowymi zwyczajami wśród klientów

Nowe Bielawy badały zachowania swoich gości.

Już nie tylko „fast shopping” w 10 minut, typowy dla centrów convenience, ale coraz częściej zakupy zajmują klientom Nowych Bielaw godzinę i więcej.

Wydłuża się czas, jaki klienci Nowych Bielaw w Toruniu spędzają na zakupach.

Chociaż dla centrów convenience w Polsce typowe są szybkie zakupy, często zaplanowane i celowe, to Nowe Bielawy są dobrym przykładem na to, że w obiekcie tego formatu mogą one wyglądać nieco inaczej niż powszechnie. Pokazują to najnowsze badania konsumenckie ARC Rynek i Opinia, które zleciło centrum handlowe. Wnioski?

Dziś aż 86 proc. kupujących spędza w Nowych Bielawach więcej niż 30 minut! W dni powszednie taki czas skłonne jest poświęcić 85%, ale już w sobotę aż 91%. Efekt? Średnia długość czasu spędzonego w obiekcie wynosi już 62,7 minuty, w sobotę to z kolei aż 66,6 minuty. To znaczny wzrost w stosunku do wyników sprzed pandemii. Zaledwie 3 proc. klientów tego obiektu decyduje się na „fast shopping” trwający około 10 minut.

Jak podkreśla Marta Sójkowska, Marketing Manager w Newbridge, procentują ostatnie zmiany w Nowych Bielawach.

– Rozwój oferty w każdym z kluczowych dla nas segmentów, ale także modernizacje obiektu, które objęły m.in. pasaż, stworzenie stref wypoczynkowych, wprowadzenie małej architektury czy biblioteczki dla klientów, sprawiają, że przestajemy być miejscem służącym tylko do ekspresowych zakupów, najczęściej tych podstawowych, a stajemy się obiektem, w którym klienci chcą spędzać czas, a co najważniejsze - korzystać w pełni z dostępnej tu oferty – mówi.

– Wpływ na to ma zarówno z sukcesem realizowana strategia leasingowa, dzięki której stale umacniamy naszą ofertę, w tym o marki dotąd nieobecne w formacie convenience i dopasowane do lokalnych potrzeb, ale także realizowana strategia marketingowa, która przynosi liczne wydarzenia mające wpływ nie tylko na wizerunek obiektu, ale także na czas, jaki spędzają w nim klienci – dodaje.

Długodystansowcy wydają więcej

Dłuższy czas w centrum handlowym generuje także większe wydatki odwiedzających, które na przestrzeni ostatnich lat wzrosły niemal o 30%. – Przyjęło się, że klienci centrum convenience nie „uprawiają” window shoppingu, ale celują w kilka sklepów, w których mają zaplanowane zakupy – mówi.

– U nas sytuacja zdaje się być coraz częściej odwrotna. Bogata i zróżnicowana oferta, obejmująca także dobrze zagospodarowane segmenty modowy, zdrowia i urody czy elektroniki, zachęca do znacznie szerszych, ale i dłuższych zakupów – mówi.

Szansa dla popularnych marek?

To jednak nie jedyne pozytywne aspekty świadczące o tym, że Newbridge udało się stworzyć nową jakość centrum convenience. Co trzeci klient wybierający toruńskie centrum traktuje w nim zakupy jako formę rozrywki, a nie jako codzienną konieczność. Niemal tyle samo wybiera obiekt bez skonkretyzowanego celu zakupowego. Korzystają na tym najemcy.

– Badania pokazały znaczący, bo dwucyfrowy wzrost popularności wielu marek poza spożywczych. Najchętniej dziś nasi klienci wybierają sklepy takich brandów jak m.in. CCC, Pepco, Rossmann, Jysk czy RTV Euro AGD, ale także Home&You czy Monnari. Fakt, że w tym topie jest coraz więcej marek lifestylowych pokazuje znaczącą zmianę w motywach, dla których nasz obiekt jest wybierany. To już nie tylko hipermarket spożywczy, jak jeszcze 5 lat temu – mówi.

Taka zmiana to także szansa dla potencjalnych, nowych najemców, którzy do tej pory pomijali centra convenience w rozwoju sieci. – Autorski format convenience, który rozwinęliśmy jest znacznie bardziej pojemny od tego klasycznego, daje więcej możliwości, a także zapewnia dostęp do klienta, który ma znacznie szersze potrzeby. W takim obiekcie mogą rozwijać się zarówno popularne marki EDLP i off-price, sieci odzieżowe, ale także marki „home” czy gastronomiczne, które chcą szybko osadzić się na lokalnym rynku – mówi Marta Sójkowska.