Nowe Bielawy zyskały strefę dla najmłodszych

- Nasze centrum wciąż się rozwija, a jednym z priorytetów są inwestycje w atrakcje dla najmłodszych. Znaczną część naszych klientów stanowią rodziny z dziećmi, dlatego tworzymy miejsca, gdzie mogą wspólnie odpocząć i ciekawie spędzić czas. W tamtym roku pojawiły się nowe strefy relaksu wraz z bookcrossingowymi biblioteczkami, które popularyzują czytelnictwo wśród mieszkańców i w których można wymienić się książkami. Teraz przyszła kolej na strefę zabaw dla dzieci, która zapewni im rozrywkę na najwyższym poziomie - mówi Marta Drzewiecka, przedstawicielka właściciela Centrum Nowe Bielawy w Toruniu.

Mowa o placu zabaw, który na początku lipca pojawił się na pasażu obok strefy restauracyjnej. Ma on powierzchnię blisko 20 mkw. i jest dostępny w godzinach otwarcia centrum.

To już kolejne miejsce zabawy dla najmłodszych w toruńskim obiekcie, ale pierwsze o tak dużej powierzchni i z tak szerokim wyborem atrakcji. Do tej pory do dyspozycji maluchów był wydzielony punkt z zabawkami i grami interaktywnymi, wkomponowany bezpośrednio w strefę restauracyjną, gdzie aktualnie rodzice mogą skorzystać także z m.in. krzesełek do karmienia, podgrzewacza do butelek czy kuchenki mikrofalowej.

Na terenie nowo powstałego placu zabaw znalazły się meble dostosowane do potrzeb i wzrostu dzieci m.in. stolik z krzesełkami, przy którym mogą się bawić, regały i półki, gdzie można zostawić buty na zmianę lub okrycia wierzchnie, a także energooszczędne lampki LED. Strefa została tak zaaranżowana, by przenieść maluchy w podwodny świat, wewnątrz znajdziemy m.in. kolorowe bujaki w kształcie rybki, foki czy statku, a także inne akcesoria w morskim klimacie, które pobudzają wyobraźnię.

Wewnątrz czeka również wiele atrakcji dla najmłodszych, m.in. zjeżdżalnia, duża tablica do rysowania, gra logiczna „kółko i krzyżyk” i wielobarwne zabawki. Teren został odgrodzony specjalnymi pufami, zapewniającymi bezpieczeństwo podczas zabawy. Komfort małym użytkownikom zapewni także miękka wykładzina.

Znajdzie się również miejsce dla rodziców, którzy odpoczywając na wygodnych siedziskach mogą obserwować swoje dzieci podczas zabawy. – Takie miejsce było bardzo potrzebne. Z jednej strony to przestrzeń wypoczynku, gdzie mogą przystanąć opiekunowie w trakcie zakupów, kiedy maluch się niecierpliwi, nudzi lub po prostu chce odpocząć. Z drugiej strony, plac pełni rolę strefy rozrywki, gdzie najmłodsi mogą się wyszaleć, spędzić czas z rówieśnikami, oraz rozwijać swoje pasje – wyjaśnia Marta Drzewiecka.

