Nowo otwarty sklep BuBu Bubble Tea oferuje popularny napój z Tajwanu w centrum handlowe Borek.

Nowy punkt BuBu Tea pojawił się w w centrum handlowe Borek.

BuBu Tea to franczyza z ponad osiemnastoletnim doświadczeniem.

W strefie gastronomicznej CH Borek to: Bafra Kebab, Cukiernia Sowa, KFC, Kołacz na Okrągło, McDonald`s, Miód Malina, Pizza Hut, Słomiński Bistro, Sushi Dla Mnie, Thai Express, Tutti Santi.

Bąbelkowe herbaty, które kradną serca fanów łakoci niezależnie od wieku tym razem pod logiem BuBu Bubble Tea pojawiły się we wrocławskim centrum handlowym Borek we Wrocławiu. Wysokie kubki z szerokimi słomkami to tylko część atrakcyjnej prezentacji. Klienci mogą wybierać spośród różnych wariantów: owocowych, mlecznych, premium (taro i matcha) oraz kawowych. Nowa kawiarnia oferuje też kawy z ekspresu.

Centrum handlowe Borek we Wrocławiu działa od 1999 roku. Na powierzchni 42 tys. mkw. znajduje się 60 lokali. Najemcami obiektu są m.in.: Kik, Mohito, Reserved, Pepco i Apart.

BuBu Tea to franczyza. Warianty BuBu Tea to sklep stacjonarny w galeri i przyczepa mobilna. Marka ma ponad 18 lat doświadczenia. Stworzyliśmy designerską i lifestyle'ową markę, która z daleka uśmiecha się do ludzi i zaprasza do siebie. Obok naszych przyczep BuBu Tea nie da sie przejść obojętnie - mówi Sylwia Ramotowska opiekun franczyzy.

