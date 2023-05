Parki handlowe odpowiadały za 70 proc. nowej powierzchni dostarczonej na polski rynek nieruchomości handlowych w 2022 r. W tym roku będzie pewnie podobnie, bo tylko w okolicach Warszawy buduje się ich mnóstwo.

Parki handlowe okazały się hitem na rynku obiektów handlowych.

Są dość szybkie w realizacji, klienci lubią robić w nich zakupy i ustawia się do nich kolejka najemców.

Sprawdzamy, jakie parki handlowe budują się i są planowane w okolicach Warszawy.

Park handlowy w Mysiadle

Lokalizacja: Mysiadło koło Piaseczna

Powierzchnia: 10 tys. mkw.

Inwestor: ED SAN III Sancak

Otwarcie: nie podano

W Mysiadle pod Piasecznem, na działce między Selgrosem i Obi, powstanie park handlowy. Będzie się składał się z czterech budynków jednokondygnacyjnych oraz jednego budynku dwukondygnacyjnego. Inwestorem jest spółka ED SAN III Sancak Sp. z o.o. Nowy obiekt ma mieć około 10 tys. mkw. i zostanie zrealizowany na działce o powierzchni 6,3 ha.

N-Park w Starej Iwicznej - rozbudowa

Lokalizacja: Stara Iwiczna

Powierzchnia: 6 tys. mkw.

Inwestor: Napollo

Otwarcie: 2024 r.



N-Park w Starej Iwicznej powiększy swoją powierzchnię handlowo-usługową. Otwarcie drugiego etapu parku handlowego planowane jest na 2024 rok.

N-Park w Starej Iwicznej. fot. npark.pl

Powstanie nowy budynek o powierzchni do wynajmu ok. 6 tys. mkw. Główni najemcy to: ALDI, RTV EURO AGD, JYSK, Smyk, Martes Sport, Pepco, Super-Pharm, LUX MED, Pizza Hut, Zdrofit. Za projekt drugiego etapu odpowiada pracownia Bulak Projekt Sp. z o.o.

N-Park w Starej Iwicznej - wizualizacja kolejnego etapu. fot. mat. prasowe

Dla budynku planowane jest uzyskanie certyfikatu BREEM w procesie realizacji inwestycji na poziomie VERY GOOD, co jest zgodne z polityką Napollo prowadzącą do realizacji coraz bardziej ekologicznych obiektów.

Park Handlowy Garwolin

Lokalizacja: Garwolin

Powierzchnia: 5,8. tys. mkw.

Inwestor: PKB Inwest Budowa

Planowane otwarcie: III-IV kwartał 2023 roku

W nowym parku handlowym w Garwolinie Castorama zajmie ok. 2,8 tys. mkw., a Lidl – ok. 2 tys. mkw. Inwestycja będzie zrealizowana na terenie około 3,6 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się tereny niezabudowane przeznaczone w planie miejscowym na tereny obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych, a także restauracja McDonald’s i stacja paliw Shell.

Park Handlowy Garwolin. fot. PKB Inwest Budowa

W dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa i handlowa. Obiektowi towarzyszy parking na 400 miejsc.

N-Park Magdalenka

Lokalizacja: Magdalenka

Powierzchnia: 4,5 tys. mkw.

Inwestor: Napollo

Otwarcie: nie podano

Nowy park handlowy powstanie przy ul. Słonecznej w Magdalence w gminie Lesznowola, przy głównej drodze Gminy Lesznowola łączącej miejscowości Piaseczna z Magdalenką.

N-park Magdalenka. fot. npark.pl

Parking przy obiekcie będzie gotowy dla 126 samochodów. Obok realizowanego N-Parku znajduje się market spożywczy Biedronka.

Sonata Park w Sochaczewie rośnie

Lokalizacja: Sochaczew

Powierzchnia: 4,3 tys. mkw.

Inwestor: Carrefour

Otwarcie: nie podano

Sonata Park to park handlowy o powierzchni 11 tys. mkw. GLA zlokalizowany w Sochaczewie. W chwili obecnej Carrefour Polska przystępuje do II fazy rozbudowy tego obiektu, w wyniku której powstanie kolejne 4,3 tys. mkw. dodatkowej powierzchni najmu. Prace budowlane mają się zakończyć w październiku br.

Sonata Park w Sochaczewie. fot. sonata-park.pl

N-Park Gołków

Lokalizacja: Gołków

Powierzchnia: 4,1 tys. mkw.

Inwestor: Napollo

Planowane otwarcie: 2023/2024

N-Park powstanie w pobliżu sklepu Netto oraz niedawno otwartego Rossmanna. Obiekt ma być gotowy na przełomie 2023 i 2024 roku. Inwestycja ma przypominać park ze Starej Iwicznej.

N-Park Gołków, fot. npark.pl

Warszawa - Plac Wiślany

Lokalizacja: Warszawa

Inwestor: Mallson Polska

Planowane otwarcie: 2024/2025

Plac Wiślany ma być projektem hybrydowym, połączeniem galerii z parkiem handlowym. Obiekt stanie przy Kanale Siekierkowskim. Do dyspozycji klientów ma być 30 sklepów, 100 miejsc parkingowych. Otwarcie jest planowane na przełomie 2024 i 2025 roku. W bliskiej odległości inwestycji znajduje się Centrum Wyposażenie Wnętrz Bartycka. Na stronie Mallson Polska w realizacji wymienione są jeszcze inwestycje Konstancin - Quick Park i Otwock - Park Handlowy.

