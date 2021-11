Nowe centrum handlowe w planach Rank Progress

Zysk operacyjny wyniósł 12,4 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,15 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 31,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50,07 mln zł w porównaniu z 56,62 mln zł rok wcześniej.

Nowe centrum handlowe w planie

Grupa przymierzać się będzie do realizacji inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim. Planowane jest powstanie tam centrum handlowego wraz z obiektem typu „dom i ogród” o łącznej powierzchni handlowej ok. 23 tys. mkw z przypisaną liczbą ok. 700

miejsc parkingowych. Obecnie rozpoczęły się wstępne prace projektowe.

"Realizacja planu inwestycyjnego zależy również od planowanej sprzedaży funkcjonujących obiektów handlowych: Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach oraz Pogodnego Centrum w Oleśnicy, a w następnym etapie także innych obiektów" - podał Rank Progress w raporcie.

W przypadku opóźnienia procesu sprzedaży poszczególnych nieruchomości, Rank Progress będzie odpowiednio modyfikował i dostosowywał swoje zamierzenia inwestycyjne do możliwości finansowych i możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł. "Powodzenie planu inwestycyjnego zależy zatem w głównej mierze od dostępności środków finansowych, których termin i wysokość jest uzależniona od powodzenia procesu sprzedaży poszczególnych nieruchomości handlowych lub gruntowych" - dodała firma.

W latach przyszłych, Grupa Kapitałowa nadal zamierza realizować swoją dotychczasową strategię inwestycyjną. Jednostka dominująca podejmuje działania w celu realizowania wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych wraz ze swoimi klientami biznesowymi, które zapewniają wprawdzie jednorazowe wpływy środków, ale o znacznej wartości, które

będą przeznaczane na dalsze inwestycje prowadzone w ramach spółek celowych jako wkład własny. Natomiast spółki celowe będą realizowały budowy, a następnie zarządzały długoterminowymi inwestycjami w nieruchomości, m.in. centrami i galeriami handlowymi.

