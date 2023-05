Nowe miejsce dla lodożerców powstało w częstochowskiej Galerii Jurajskiej. Swój nowy sklep mają Czewskie Lody.

Czewskie Lody czekają na klientów do godz. 22:00 na poziomie +2 przy strefie gastro, bok sklepu Silcare. W ofercie nowego punktu klienci Galerii Jurajskiej są lody rzemieślnicze i kawa.

Galeria Jurajska to trzecie centrum handlowo-rozrywkowe zrealizowane przez Globe Trade Centre S.A. (GTC) w Polsce i pierwszy nowoczesny obiekt tego typu w Częstochowie. Jego otwarcie nastąpiło w październiku 2009 roku.

Galeria Jurajska usytuowana jest w Alei Wojska Polskiego 207 - przebiegającym przez całą Częstochowę fragmencie drogi krajowej nr 1, łączącej północ i południe Polski. Powierzchnia całkowita Galerii Jurajskiej wynosi 130 tys. mkw., z czego 49 tys. mkw. to powierzchnia handlowo-rozrywkowa, która mieści prawie 200 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych oraz wielosalowe kino Cinema City. Swoje sklepy w Galerii Jurajskiej mają tak znane marki jak m.in. H&M, ZARA, TK Maxx, Massimo Dutti, Stradivarius, Reserved, House, Cropp i Sinsay. Ponadto w ofercie można znaleźć sklepy Euro RTV AGD, Jysk, Rossmann, Super Pharm, Douglas, Sephora, Apart, YES, W.Kruk i wiele innych. Operatorem spożywczym galerii jest Biedronka.

Grupa GTC jest wiodącym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu 25 lat działalności, GTC wybudował w Europie Środkowo-Wschodniej 76 obiektów biurowych i handlowych o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln mkw.

