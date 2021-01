Nowe Czyżyny i Nowe Bielawy znów zdały eko-egzamin

Nowe Czyżyny w Krakowie oraz Nowe Bielawy w Toruniu po raz kolejny znalazły się w gronie najbardziej ekologicznych obiektów handlowych w Polsce. Wszystko za sprawą odnowionego certyfikatu BREEAM-In-Use. Oba centra w procesie certyfikacji otrzymały średnią ocenę bardzo dobrą, umacniając tym samym swój wynik z roku ubiegłego.

Nowe Czyżyny pozytywnie zostały ocenione zarówno w kategorii "asset performance", jak również w kategorii "building management". W tej pierwszej na 100% oceniono m.in. gospodarowanie odpadami, co jest głównie zasługą skutecznie prowadzonej segregacji śmieci, a także stworzonego dla najemców przewodnika po recyklingu.

Na 100% w kategorii "building management" oceniono z kolei zarządzanie terenem oraz wdrożone rozwiązania eko, na co wpływ mają zarówno inwestycje porządkujące przestrzeń wokół obiektu, jak również instrukcja przygotowana dla firm budowlanych dotycząca ochrony zastanego środowiska naturalnego.

W obu kategoriach wysokie noty przyznano także za racjonalne gospodarowanie wodą. Jest to efektem chociażby realizowanej konsekwentnie polityki gospodarowania zasobami wodnymi oraz modernizacji toalet, w których pojawiły się sanitariaty ograniczające zużycie bieżącej wody.

Na plus oceniono także dostęp do transportu publicznego (centrum połączone jest rozbudowaną siecią aż 17 linii autobusowych i tramwajowych), jak również wpływ obiektu na zdrowie oraz samopoczucie klientów i pracowników.

Ta ostatnia nota to głównie wypadkowa licznych modernizacji, jakie tu przeprowadzono w ostatnich latach, a które związane były m.in. z remontem pasażu czy powstaniem stref wypoczynku. Wysoko oceniono także gospodarowanie energią. Duża w tym zasługa m.in. wymiany oświetlenia wewnątrz obiektu i w jego otoczeniu na energooszczędne LED.

- Już po raz drugi uzyskaliśmy tak wysoką notę, co jest najlepszym dowodem na to, że realizowana przez nas strategia zrównoważonego rozwoju działa, a same obiekty Newbridge stają się coraz bardziej proekologiczne, niezwykle świadomie inwestując w swój rozwój - mówi Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager w firmie Newbridge.

- Jednocześnie także, dzięki procesowi certyfikacji poznaliśmy te obszary, w których konieczne są dalsze zmiany. To wyzwania na najbliższe lata, z którymi musimy się zmierzyć i na które jesteśmy przygotowani. Nowoczesny obiekt handlowy musi się bowiem rozwijać z poszanowaniem środowiska naturalnego i swojego otoczenia - dodaje.