Kampania „Eco Smart” właśnie rusza ze swoim trzecim, najnowszym sezonem. W sumie centra przygotowały aż 12 jej odsłon. Każda z nich bazuje na różnych wydarzeniach, jakie można znaleźć w globalnym kalendarzu aktywności proekologicznych.

Co miesiąc na świecie obchodzi się jakiś tematyczny dzień związany ze świadomością ekologiczną. Poprzez naszą kampanię, chcemy przybliżyć lokalnym społecznościom te wydarzenia, a tym samym zwrócić uwagę na cały szereg wyzwań, które za nimi stoją, a które związane są m.in. ze zmianami klimatycznymi, relacją zdrowie-ekologia czy zanieczyszczeniem mórz i rzek – mówi Marta Drzewiecka z Greenman Poland.

Te wydarzenia będą dla nas też pretekstem do organizacji warsztatów oraz systematycznego dostarczania naszym społecznościom praktycznych porad dotyczących m.in. proekologicznych postaw w codziennym życiu, gospodarowania odpadami w domu, samodzielnego zaangażowania w lokalne inicjatywy ekologiczne czy pomocy zagrożonym gatunkom np. pszczołom czy nietoperzom – dodaje.

Co konkretnie znajdzie się w kalendarzu aktywności trzech obiektów? Centra obchodzić będą m.in. Dzień Morza, w czasie którego będą informować o konieczności ograniczenia plastiku trafiającego do mórz i oceanów, Światowy Dzień Ziemi, któremu towarzyszyć mają warsztaty ze szkołami czy Światowy Dzień Pszczół, w czasie którego mowa będzie m.in. o rolach łąk kwietnych i bioróżnorodności.

W realizacji działań merytorycznie centra drugi rok z rzędu wspierać będzie Fundacja Dla Edukacji Ekologicznej z Krakowa.

Oparcie się na eko-wydarzeniach, które zmieniają się z każdym miesiącem, pozwoli nam zrealizować bardzo intensywną i wielowymiarową tematycznie kampanię. Co więcej, da nam wiele kontekstów do organizacji ciekawych i angażujących warsztatów oraz innych wydarzeń propagujących postawy eko. Umożliwi nam to także przybliżenie zagadnień, które często są poza ekologicznym mainstreamem lub mają bardzo lokalny charakter – dodaje przedstawicielka obiektów.