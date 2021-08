Nowe Czyżyny poszerzają swoją ofertę gastronomiczną

Do grona najemców Centrum Handlowego Nowe Czyżyny w Krakowie, znajdującego się w portfolio Newbridge, dołączyła właśnie marka Makarun Premium.

Lokal działający pod szyldem Al dente by Makarun Premium dostępny jest dla klientów od 25 sierpnia br.

To nowy, niezwykle atrakcyjny koncept gastronomiczny, dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach.

- Współpraca z największą siecią spaghetterii w Polsce to kolejny krok w kierunku stworzenia w Nowych Czyżynach ciekawego miejsca na kulinarnej mapie dzielnicy i nie tylko, chętnie odwiedzanego przez fanów kultury foodie. Al Dente by Makarun Premium wzbogaci i zdywersyfikuje segment gastronomii naszego centrum, w którym obecnie znajduje się 12 restauracji, kawiarni oraz punktów gastronomicznych - mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge Poland.

Nowe Czyżyny są kolejną, dziewiątą z kolei lokalizacją popularnej sieci spaghetterii w Krakowie. Oprócz tego, Al Dente by Makarun Premium posiada swoje punkty w innych, największych miastach w Polsce m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, ale także w Dubaju oraz Stanach Zjednoczonych.



- Dzięki nowemu najemcy nowohucianie zyskają większy dostęp do nieśmiertelnych klasyków kuchni włoskiej, które wciąż cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Tym samym restauracja będzie idealnym dopełnieniem dla obecnych już w Nowych Czyżynach lokali serwujących kuchnię amerykańską, turecką, japońską czy chińską – wylicza Karolina Nitowska.



Oprócz debiutującego właśnie Al dente by Makarun Premium, w krakowskim obiekcie od lat działają zarówno zagraniczne sieci np. restauracja KFC czy Domino’s Pizza, jak i krajowe oraz lokalne koncepty takie jak Olimp, Kawiarnia Nakielny, Cukiernia Krakowskie Wypieki, Piekarnie Awiteks i Buczek, Lodolandia, czy Silver Dragon, Wasabi, Sevi Kebab, New York Hot Dog i Hindus Indian Food.