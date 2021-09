Nowe Czyżyny wzbogacają ofertę spożywczą

Gruzińska Piekarnia № 1 to już kolejny lokalny przedsiębiorca, który zdecydował się na otwarcie swojego sklepu w tym obiekcie. Stworzony niedawno lokal jest trzecim punktem tej piekarni w Krakowie.

– Nowe Czyżyny są atrakcyjną biznesowo lokalizacją zarówno dla dużych polskich i międzynarodowych sieci, jak również dla niewielkich, lokalnych biznesów, zwłaszcza rzemieślniczych. Takich najemców z krakowskim rodowodem w naszym obiekcie jest już 12, przede wszystkim w segmencie spożywczym np. piekarnia Buczek i cukiernia Krakowskie Wypieki, a także gastronomicznym np. kawiarnia Nakielny – mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge.

– To grupa najemców, która docenia chociażby atrakcyjny rynek, bliskość dużych osiedli mieszkalnych i biur, a także łatwy dostęp do klienta. Nie bez znaczenia jest także dla niej fakt, że Nowe Czyżyny w tej części Krakowa są jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszych destynacji zakupowych, zwłaszcza wśród rodzin, co znacząco ułatwia rozwój small businessu – dodaje.

Ciekawostką jest to, że to już drugi w ostatnim czasie nowy najemca, u którego klienci znajdą kuchnię Kaukazu. W lipcu gastronomiczny tenant-mix centrum handlowego zasilił punkt Kuchnia Bez Cenzury, w menu którego można znaleźć dania również z tej części globu.

Gruzińska Piekarnia № 1 jest już 8 sklepem z ofertą spożywczą w Nowych Czyżynach. Oprócz działającego tu marketu Carrefour, w ofercie można znaleźć także dwa punkty Awiteks, cukiernię Krakowskie Wypieki, piekarnię Buczek czy kawiarnię Nakielny.

– Z uwagi na to, że jesteśmy centrum convenience, oferta spożywcza jest jednym z kluczowych elementów naszego tenant-mixu. Stale więc rozwijajmy ten segment, wprowadzając do niego marki, w tym marki lokalne, które mieszkańcy Krakowa doskonale znają, poszukują w ofercie centrum handlowego i które lubią. Tym samym umacniamy naszą pozycję na krakowskim rynku jako miejsca codziennych zakupów, gdzie klient znajduje wszystko, co niezbędne – dodaje Karolina Nitowska.