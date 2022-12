Zagospodarowano także tereny wzdłuż ul. Trakt Nadwiślański, na których stworzono parking zewnętrzny, plac zabaw i nowe chodniki. Ponadto, w ostatnich tygodniach obiekt zdecydował się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu.

Nie ustajemy w rozwoju Galerii Północnej, skupiając się na inwestycjach, które tworzą nowe przestrzenie, podnoszą komfort wizyty w centrum i umacniają customer experience, ale także sprawiają, że obiekt jest niezwykle przyjazny w użytkowaniu. To jeden z kluczowych elementów naszej strategii – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.