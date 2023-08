Właśnie powiększyła się oferta cukiernicza w Galerii Neptun. Klienci obiektu w Starogardzie Gdańskim mogą wybierać spośród wyrobów Słodkiego Ciacho.

Pracownia tortów Słodkiego Ciacha już działa w Galerii Neptun.

Nowy punkt znalaz swoje miejsce na wyspie handlowej.

Słodkości w galerii Neptun mają też Grycan i Crazy Bubble.

Na nowej wyspie w Galerii Neptun pod logo Słodkie Ciacho na klientów czekają: deserki wegańskie, donuty, popsiclesy (ciasteczkowe lody na patyku), deserki w pojemniczkach i monoporcje, bezy i ciasta. Pracownia tortów znajduje się na parterze naszego centrum, pomiędzy lokalami wakacje.pl, a eSmoking World.

Galeria Neptun to trzypoziomowy obiekt handlowo-rozrywkowy w Starogardzie Gdańskim. Całkowita powierzchnia najmu wynosi 25 tys. mkw. Zajmuje ją łącznie około 100 najemców.

Na klientów czeka oferta marek odzieżowych i obuwniczych, wśród nich m.in. H&M, Reserved, New Yorker, Monnari, Lee Wrangler, Diverse, Young Reporter, Giacomo Conti, CCC, Martes Sport, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Triumph i Smyk. Ponadto w ofercie galerii dostępne są kawiarnie Grycan, Carte D’or, oraz punkty gastronomiczne takie jak KFC, Subway, Waga Smaków czy Alanya Kebab.

Klienci skorzystać mogą z oferty jubilera Apart, sklepu zoologicznego Zoo Karina oraz z oferty operatorów telefonii komórkowej Play, Plus, T-Mobile, Orange czy telewizji w postaci Canal+, Intermarche, Media Expert, EMPIK, Home & You, w którym odnajdziemy szeroką gamę artykułów z zakresu wyposażenia wnętrz, a także wiele innych punktów zakupowych i usługowych.

W lipcu 2015 roku zostało otwarte 6-salowe kino Cinema City, w sierpniu zaś Sala Zabaw Honolulu. Goście odwiedzający obiekt zlokalizowany przy ul. Pomorskiej mogą również skorzystać z bogatej oferty zajęć fitness, siłowni oraz strefy relaksu w klubie Neptun Gym Fitness. Galeria Neptun posiada ponad 600 miejsc parkingowych oraz Auto Myjnię zlokalizowaną przy jednym z dwóch wjazdów.

Ułatwienia dla klientów centrum:

winda,

cztery bankomaty Euronet,

pokój matki z dzieckiem (piętro),

szafki ubraniowe z zamkiem na indywidualny kod (zlokalizowane przy wejściach z parkingu podziemnego),

słupki rowerowe dla Klientów i pracowników (zlokalizowane na parkingu podziemnym oraz przy wejściach do centrum od strony ul. Pomorskiej, al. Jana Pawła II i drogi wewnętrznej),

miejsce dla psa (zlokalizowane przy wejściu do centrum od strony drogi wewnętrznej).

Słodkie ciacho przygotowuje ciasta, torty, słodkie stoły, monoporcje i deserki. Pracownia tortów wykonuje specjały na wszelkie uroczystości rodzinne takie jak wesela, urodziny, chrzciny, komunie i inne.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl