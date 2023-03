30 marca sieć Lidl Polska otworzy dwa nowe sklepy: w Gogolinie oraz w Białymstoku. W placówkach znajdą zatrudnienie łącznie 44 osoby.

Lidl w Gogolinie powstał przy ul. Krapkowickiej 160 A.

W Białymstoku, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 118A.

Otwarcie sklepów nastąpi o godzinie 6:00.

Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko oraz dbając o łatwy dostęp do produktów dla swoich klientów. Już w czwartek, 30 marca, Lidl Polska otworzy pierwszy sklep w Gogolinie i w Białymstoku.

Nowy sklep sieci Lidl w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 160 A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 110 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekają liczne atrakcje, m.in.: konkursy z nagrodami, degustacja kawy, wędlin i serów oraz pieczywa z „Piekarni w sercu Lidla”, a także poczęstunek hot-dogami.

Lidl w Białymstoku, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 118A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zatrudniono 19 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 22:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 111 miejsc parkingowych oraz stacji ładowania aut elektrycznych.

W dniu otwarcia dla klientów przygotowano atrakcje: rikszę kawową, degustację pieczywa oraz atrakcyjne promocje.

