Modlin to jedno z najchętniej wybieranych lotnisk w Polsce z budżetowymi połączeniami. Rozwój lotniska w ostatnich latach to nie tylko ułatwienia transportowe, ale także podnoszenie oferty handlowej w halach podwarszawskiego portu lotniczego.

Do dyspozycji pasażerów oddano foodvenience’owy sklep 1Minute Smacznego!

Pojawiły się również dwie kawiarnie So Coffee w nowej odsłonie.

W rezultacie poszerzyła się oferta gastronomiczna lotniska.

Właścicielem marek jest Lagardère Travel Retail.

Lokal So Coffee w strefie Non-Shengen został otwarty w grudniu 2022 r. Premiera drugiej kawiarni na antresoli w strefie dostępnej dla wszystkich pasażerów po kontroli bezpieczeństwa miała miejsce dwa miesiące później, w lutym 2023 r. Oba lokale działają już w nowej identyfikacji wizualnej, którą marka wdrażała przez cały ubiegły rok. We wnętrzach dominują zieleń i naturalne materiały, a w menu – zgodnie z trendami – jest więcej wytrawnych i słonych przekąsek. W sumie Lagardère Travel Retail prowadzi dziś 43 kawiarnie So Coffee w całej Polsce: większość w centrach handlowych i outletach, a 11 na lotniskach.

So Coffee.

W połowie lutego namiała też miejsce premieraTo wyjątkowy, foodvenience’owy sklep inspirowany kulturą foodtrucków. Pasażerowie podróżujący z Modlina znajdą go na antresoli w sąsiedztwie kawiarniW otwartej kuchni z frontem z blachy falistej przygotowywane są szybkie, ale smaczne i jakościowe posiłki, w tym flagowy hot-dog szeryfa. 1Minute był typowo travel-retailowym formatem w portfolio, ale w odsłoniejest testowany także w innych lokalizacjach: szpitalach i centrach handlowych.

1Minute Smacznego!

So Coffee i 1Minute Smacznego! to nasze flagowe formaty, które cieszą się dużą popularnością i są lubiane przez konsumentów. Obserwujemy, że kawiarnie w nowej odsłonie odwiedza więcej gości, a 1Minute w wersji Smacznego! od początku generuje świetne wyniki. Jestem przekonany, że pasażerowie portu w Modlinie też docenią te punkty i będą chętnie korzystać z ich oferty – mówi Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający segmentem Foodservice w Lagardère Travel Retail.

Otwarcie w Modlinie dwóch kawiarni i sklepu foodvenience wzmacnia ofertę gastronomiczną lotniska.



Lotnisko Warszawa/Modlin współpracuje ze znakomitymi markami i ważne jest dla nas to, żebyśmy oprócz solidnej obsługi pasażerów pod kątem samych lotów – czyli tego, po co głównie przybywa się na lotnisko – kojarzyli się z atmosferą szczerej gościnności. Jestem pewien, że pasażerowie korzystający z oferty So Coffee albo 1Minute Smacznego! będą mieć same dobre wspomnienia z pobytu u nas i o tym, jak szybko i smacznie upływał im czas w oczekiwaniu na loty – mówi Tomasz Szymczak, p.o. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o.

W ubiegłym roku zrealizowana została kompleksowa przebudowa powierzchni handlowych i gastronomicznych w terminalu pasażerskim. Na parterze terminala w strefie zastrzeżonej (znajdującej się za kontrolą bezpieczeństwa) rozbudowany został i blisko dwukrotnie powiększony sklep duty free Aelia – również prowadzony przez Lagardère Travel Retail. Rozbudowany został też inny sklep Grupy - typu Travel Essential, działający pod globalną marką Relay, W efekcie powiększyła się oferta prasy i książek, akcesoriów podróżnych, pamiątek, przekąsek, słodyczy oraz napojów. Jednocześnie pasażerowie uzyskali dostęp do wcześniej dla nich niedostępnej powierzchni na antresoli terminala, gdzie powstała nowa strefa restauracyjna.

Poza powyższymi, Lagardère Travel Retail prowadzi na lotnisku w Modlinie także Best Fly Bar oraz sklep Discover Mazovia. Współpraca Grupy z portem lotniczym trwa nieprzerwanie od 2017 roku.

