Koncepty kuchni amerykańskiej, francuskiej i gruzińskiej uzupełniły bogate już menu Elektrowni Powiśle, wzmacniając tym samym ofertę Food and Beverage, która w sezonie wiosenno-letnim będzie stale rozwijana.

Fanów klasycznych steków ucieszy otwarcie restauracji Prime Cut, a słodyczy – Forestero&Co.

Na smakoszy w strefie Food Hall czekają natomiast: Smashny Burger, Petit Breton Crêperie oraz Chmeli Suneli.

- Oferta Food and Beverage została poszerzona o kolejne wyselekcjonowane koncepty. Zróżnicowane portfolio gastronomiczne gwarantuje ciekawe doświadczenia kulinarne najbardziej wymagającym klientom. Udział gastronomii w Elektrowni Powiśle stale rośnie, czego dowodem jest zainteresowanie coraz większej liczby najemców, którzy chcą otworzyć swój lokal w sercu tętniącego życiem Powiśla – mówi Dariusz Domański, Managing Partner z White Star Real Estate.

Restauracja Prime Cut to nowatorski steak house, łączący w sobie nowojorską klasykę z elementami kuchni europejskiej. Koncept powstał z pasji do prostych, ale przyrządzanych z najlepszej jakości produktów dań, które są gwarancją dobrego smaku. Restauracja posiada też własną piekarnię, gdzie na miejscu wypiekane jest pieczywo, a o słodką stronę menu dba wielokrotnie nagradzany cukiernik. Klienci mogą także skorzystać ze zróżnicowanej oferty lunchowej, obowiązującej od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00.

Forastero&Co to koncept będący połączeniem kawiarni z cukierniczymi delikatesami. W jego ofercie znajdują się słodycze bez cukru, glutenu i wegańskie czy kilkadziesiąt rodzajów pralin z belgijskiej czekolady. Miejsce to jest również słodkim rajem dla dzieci – najmłodsi znajdą tu automaty z cukierkami, tworzącymi cukierkowy las, tor kulkowy czy baśniowe regały z wyszukanymi smakołykami.

Pomysłodawcą i założycielem konceptu Smashny Burger jest Lucas Pollier, który rozpowszechnił w Warszawie nowy sposób wytwarzania burgerów na scenie street foodu. Wyróżnikiem marki Smashny Burger jest technika przyrządzania tego rodzaju burgera, która polega na umieszczeniu dwóch kulek mielonej wołowiny na dymiącym, gorącym grillu i rozbijaniu jej cienko przy pomocy ciężkiej łopatki. W krótkim menu klienci znajdą 6 rodzajów burgerów, w tym pozycję wege oraz kilka rodzajów frytek.

W Petit Breton Crêperie klienci odbędą kulinarną podróż po smakach Bretanii. Koncept, którego wyróżnikiem są klasyczne crêpes, czyli francuskie naleśniki, oparty jest na recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Aby zachować autentyczne smaki, większość produktów sprowadzanych jest z Francji, natomiast świeże produkty pozyskiwane są od lokalnych dostawców.

Chmeli Suneli to znana już warszawiakom restauracja gruzińska, w której gruzińscy kucharze serwują klasyczne potrawy, wykonywane według tradycyjnych, rodzinnych receptur. Wśród nich znajdują się m.in. chinkali, chaczapuri, odżachuri, charczo czy adżapsandali.

Oprócz dotychczas otwartych lokali gastronomicznych, niebawem pojawią się nowe restauracje i piekarnie.

