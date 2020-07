Nowe marki i stoiska w ETC Swarzędz

Nowe marki i stoiska, końcówki letnich wyprzedaży i planowanie powrotu do szkoły ze szczytnym celem w tle. Tak zapowiada się ostatni miesiąc wakacji w ETC Swarzędz.

Pomimo trwającej pandemii ETC Swarzędz nie zwalnia tempa. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad rekomendowanych przez GIS ma dla odwiedzających atrakcyjne propozycje. Klientki galerii od niedawna mogą zrobić zakupy w nowym sklepie odzieżowym – Greenpoint. W centrum pojawiły się również sezonowe stoiska. Mieszkańcy Swarzędza mogą wybrać się na pyszne lody do Lodolandii oraz kupić na terenie galerii świeże owoce. Cyklicznie pojawiają się też stoiska z oliwkami i tradycyjnymi oscypkami.

To jednak nie wszystko. Do grona najemców dołączyła firma Monter Dom proponująca budynki modułowe, które sprawdzają się doskonale jako domki letniskowe, szatnie przy boiskach czy boksy handlowe. Zainteresowani tego typu obiektami mogą zobaczyć na żywo jedną z propozycji. Dom pokazowy znajduje się niedaleko wejścia głównego do ETC Swarzędz. Więcej informacji o ofercie i budowie można poznać na stoisku w pasażu handlowym. Przedstawiciele firmy przedstawią katalog oraz doradzą zarówno w kwestii projektu, jak i aranżacji budynku. Na miejscu można kupić bądź zamówić projekt.

Sierpień w centrum handlowym to także czas ogromnych wyprzedaży nawet do 70%. Wszyscy, którzy mają w planach z nich skorzystać, muszą się jednak spieszyć. To już ostatni etap zniżek. Marki wprowadzają do swoich salonów nowe kolekcje. Letnie promocje oferują sklepy odzieżowe, z biżuterią, marki z sektora kosmetycznego czy wyposażenia wnętrz.

Druga połowa wakacji wiąże się też z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W sklepach pojawiają się plecaki i szkolne akcesoria. Niestety nie wszystkie dzieci mają szansę na otrzymanie nowych artykułów. Wraz z poznańskim oddziałem Caritas Polska ETC Swarzędz organizuje zbiórkę przyborów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” odbędzie się w dniach 31.07-1.08. Jak można wesprzeć potrzebujących? Robiąc zakupy w ETC Swarzędz warto skompletować wyprawki szkolne i przekazać je wolontariuszom obecnym w galerii handlowej. Potrzebne są plecami, piórniki z wyposażeniem, teczki, plastelina, bloki rysunkowe – wszystkie elementy przydatne podczas lekcji. Zebrane przybory trafią do dzieci z Kołomyji z okręgu Iwanofrankiwskiego na Ukrainie. W czerwcu okręg ten został poszkodowany przez powódź, która zniszczyła domy, drogi i mosty. Wiele rodzin pozostaje w bardzo trudnej sytuacji, dlatego Caritas działający w tamtym regionie zwrócił się o pomoc do poznańskiego oddziału. Wszystkie artykuły ze zbiórki trafią do dzieci i młodzieży, które od września wracają do szkoły.

ETC Swarzędz na zakupy zaprasza codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-21:00. Stoisko Monter Dom otwarte jest od poniedziałku do piątku od 11:00 do 19:00. A w soboty od 11:00-18:00. ETC przypomina jednocześnie o wciąż obowiązujących zasadach tj. zakrywania na terenie centrum nosa i ust oraz zachowaniu dystansu od drugiej osoby m.in. 1,5 metra