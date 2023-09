Westfield Arkadia poszerza swoją ofertę o kolejne marki premium. Bogatsza gama produktów ucieszy klientów szukających odzieży wysokiej jakości, ekskluzywnych kosmetyków, zapachów oraz biżuterii.

Klienci mogą odwiedzić m.in. butik La Mania z przymierzalnią VIP oraz wyjątkową strefą chill.

Flagowy salon kosmetyczny Estée Lauder – pierwszy w stolicy wyposażony w gabinet z zabiegami pielęgnacyjnymi.

Pierwszy warszawski lokal marki SAVICKI z wydzielonym VIP Room’em.

Westfield Arkadia jest największym centrum handlowym w Warszawie. Obiekt od lat jest wybierany przez popularne i cenione brandy jako miejsce dla ich nowych oraz flagowych salonów. Są to nie tylko powszechnie znane koncepty, ale też znacznie rzadziej dostępne na terenie naszego kraju marki premium. W połowie bieżącego roku w centrum otworzyły się salony marek La Mania i Estée Lauder, a w sierpniu SAVICKI i BOSS.

Cieszy nas, że Westfield Arkadia jest miejscem atrakcyjnym dla marek premium, które właśnie w naszym centrum handlowym chcą otwierać nowe, flagowe koncepty. Zaufanie partnerów biznesowych pozwala nam stale poszerzać ofertę obiektu, a tym samym otwierać się na kolejnych nowych klientów – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Moda, w której łatwo się zakochać, w nowym butiku La Mania. Fot. Mat. pras.

La Mania to polska marka odzieżowa założona przez Joannę Przetakiewicz, która już od 2010 roku wyznacza trendy wśród rodzimych miłośniczek mody. Kolekcje La Manii cechują się współczesnym i minimalistycznym stylem.

La Mania w Westfield Arkadia. Fot. Mat. pras.

Najnowszy butik La Mania w Westfield Arkadia to inspirująca przestrzeń, nowoczesny koncept i niebanalne, a jednocześnie ponadczasowe propozycje. W butiku zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się pełna oferta La Mania Fashion wraz z mini kapsułą męską, wyjątkową strefą chill, a także pierwszą i jak dotąd jedyną przymierzalnią VIP. Jest to komfortowa, zamykana przestrzeń zlokalizowana w centralnej części butiku. Znajduje się w niej miejsce do siedzenia, stolik, duże lustro oraz wieszak mieszczący kilka stylizacji. Wyjątkowości przymierzalni dodaje jej specjalny design w całości pokryty denimem.

Flagowy salon Estée Lauder. Fot. Mat. pras.

Fanów ekskluzywnych kosmetyków ucieszyło oficjalne otwarcie nowego, monobrandowego salonu Estée Lauder, który mieści się na parterze. Firma założona już w 1946 roku cieszy się ogólnoświatowym uznaniem i jest ceniona za elegancję, luksus i nadzwyczajną jakość. Produkty do pielęgnacji skóry, makijażu i zapachy powstają przy użyciu zaawansowanych, nowatorskich technologii i przy przestrzeganiu surowych procedur, niosąc dzięki temu obietnicę najwyższych standardów i skuteczności.

Salon Estée Lauder. Fot. Mat. pras.

Salon Estée Lauder w Westfield Arkadia jest drugim po Westfield Mokotów salonem brandowym w Warszawie, ale pierwszym, w którym znajduje się gabinet, gdzie eksperci przeprowadzają zabiegi pielęgnacyjne. By skorzystać z ich usług, wystarczy kupić dowolny produkt z linii Re-Nutriv. Jednak co ważne zabieg nie jest wykonywany zakupionym produktem, do tego są wykorzystywane kosmetyki z asortymentu salonu. Klienci mogą wybierać spośród różnorodnych pakietów: luksusowy serwis diamentowy blask, skóra piękna niczym brylant, luksusowe odprężenie okolicy oczu, moc odnowy i odmłodzenia bądź energia, ochrona i odżywienie. Na zabieg można umówić się w salonie lub telefonicznie.

savicki: salon jubilerski z pokojem VIP. Fot. Mat. pras.

W sierpniu do grona najemców Westfield Arkadia dołączył salon jubilerski SAVICKI. Jest to jednocześnie pierwszy butik tej marki w Warszawie. SAVICKI to polska marka założona w 1976 roku w Lublinie przez Kazimierza Sawickiego, a obecnie jeden z najszybciej rozwijających się brandów jubilerskich w Polsce.

Savicki Westfield Arkadia. Fot. Mat. pras.

Centralnym punktem salonu, zlokalizowanego na pierwszym piętrze w Westfield Arkadia, jest stół TryOn® służący do samodzielnego przymierzania biżuterii. Znajdują się tam wierne repliki pierścionków zaręczynowych i obrączek – klienci mogą swobodnie przymierzyć różne modele tak długo jak potrzebują, a dopiero potem skorzystać ze wsparcia sprzedawcy. W salonie SAVICKI na klientów czeka także pierwszy w Polsce VIP Room marki, w którym klienci mogą obejrzeć diamenty o najwyższych parametrach z wykorzystaniem lupy, a także przymierzyć biżuterię w komfortowych warunkach. Jako marka jubilerska SAVICKI kreuje nowe trendy. Była pionierem w Polsce, wprowadzając pierścionki wykonane z czarnego złota na szerszą skalę, a także popularyzując niedoceniane dotąd białe szafiry oraz czarne diamenty.

BOSS dla fanów wyrafinowanego stylu. Fot. Mat. pras.

W tym samym miesiącu wystartował salon BOSS w Westfield Arkadia. Jest to nowa i wyjątkowa przestrzeń, dzięki której klienci mogą zanurzyć się w świecie tej marki. Oferuje on wyrafinowane i nowoczesne kolekcje, dopasowane do potrzeb współczesnego stylu życia, w doskonałej jakości i unikalnym wzornictwie. Bogata oferta dostępna w salonie BOSS obejmuje pełen wachlarz produktów dla kobiet i mężczyzn – począwszy od eleganckich propozycji biznesowych, poprzez smart-casual oraz wygodny athleisure, kończąc na bieliźnie, obuwiu i akcesoriach.

BOSS w Westfield Arkadia. Fot. Mat. pras.

Nowoczesny salon, zlokalizowany na pierwszym piętrze oferuje unikalne doświadczenie zakupowe. Otwarta fasada umożliwia zajrzenie do wnętrza salonu. Paleta kolorów charakterystyczna dla marki znalazła odzwierciedlenie w jej unikalnej architekturze. Połączenie takich materiałów i kolorów jak drewno i czarne powierzchnie o wysokim połysku z białymi akcentami, tworzą przytulną, elegancką atmosferę.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl