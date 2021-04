Salon mebli Mebloo oraz Fabryka Sypialni, dołączają do grona najemców w katowickim Homepark Rawa i zajmą blisko 1,2 tys. mkw. Za transakcję odpowiada Cushman & Wakefield.

Salon mebli Mebloo i sieć sklepów Fabryka Sypialni to marki znajdujące się w portfelu spółki Fabryka Sypialni Sp. z o.o. oferujące szeroki wybór mebli, materacy oraz elementów wyposażenia wnętrz. Nowo wynajęte lokale w przestrzeni HOMEPARK Rawa są dla marki Mebloo 9.,a dla Fabryki Sypialni już 10. salonem na terenie całego kraju, będąc tym samym pierwszą lokalizacją w Katowicach. Marki zajmą odpowiednio 954 i 236 i mkw.

- Po dobrych wiadomościach o otwarciu Biedronki i Maxi Zoo niezmiernie cieszymy się, że możemy poinformować o kolejnej udanej transakcji i wprowadzeniu marek Mebloo i Fabryka Sypialni do Homepark Rawa. Salony znajdą się na pierwszym piętrze i umocnią pozycję obiektu w aglomeracji śląskiej - mówi Ada Budynek, starsza konsultantka w dziale Retail Agency, Cushman & Wakefield.

- Nowe marki w Homepark Rawa sprawiają, że oferta tego obiektu staje się jeszcze bardziej atrakcyjna i różnorodna. Doskonale wpisuje się w to miejsce, gdzie już teraz obserwujemy wyraźny wzrost liczby Klientów. Podobnie, jak w pozostałych obiektach rozwijanych pod marką Homepark, wciąż rozszerzamy portfolio salonów oferujących meble i wyposażenie wnętrz. Zarówno oferta Mebloo, jak i Fabryki Sypialni są przykładem konsekwentnej realizacji naszej strategii dla tych obiektów – dodaje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

HOMEPARK Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Obiekt jest położony w samym centrum Katowic, a dzięki lokalizacji w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych, jest dogodnym miejscem zakupów dla mieszkańców całej aglomeracji śląskiej. Na powierzchni ponad 7. tys. mkw. najemcy centrum oferują artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.