Manufaktura nieustannie poszerza ofertę o nowe marki, często niedostępne dotychczas w Łodzi.

W sierpniu do grona najemców dołączyła marka Maxi Zoo, czyli specjalistyczny sklep dla zwierząt oraz AL.Capone – salon z niezwykle bogatą ofertą różnego rodzaju trunków.

Na tym jednak nie koniec – już 1 września otworzy się Pepco, a 19 września – długo wyczekiwany, pierwszy w Łodzi sklep kultowej irlandzkiej marki Primark.

Wkrótce otworzy się także specjalistyczny sklep z winami Vininova, a oferta Qulinarium poszerzy się o Salad Story.

Wakacje i początek jesieni to niezwykle pracowity czas w Manufakturze, pełen otwarć nowych marek. Już teraz można robić zakupy w Maxi Zoo. To międzynarodowa marka, która jest obecna w Polsce od 2012 roku. Specjalistyczny sklep dla zwierząt, w którym można kupić ponad 8000 produktów w dobrych cenach – między innymi karmy, leki OTC dla zwierząt z problemami zdrowotnymi oraz szeroki asortyment różnego rodzaju akcesoriów – otworzył się w wolnostojącym zabytkowym budynku, od strony ul. Drewnowskiej.

Maxi Zoo zaprasza do wejścia z pupilami. Fot. Mat. pras.

Maxi Zoo współpracuje też z ekspertem od zdrowia zwierzaków – odwiedzając sklep, można skorzystać także z konsultacji z weterynarzem. Centrum rozrywkowo-usługowo-handlowe Manufaktura słynie z otwartego nastawienia do czworonogów. - Właściciele zwierząt są u nas zawsze mile widziani ze swoimi pupilami. W komunikacji używamy zabawnego hasła: „psy w Manu bez szlabanu”. Uważamy, że specjalistyczny sklep zoologiczny jest niezbędny na naszej liście najemców – klienci mogą teraz w jednym miejscu zrobić kompleksowe zakupy dla całej rodziny, także tych czworonożnych członków – mówi Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury.

Kolejna nowa marka to AL.Capone w Manufakturze. Sklep tego brandu to pierwszy punkt tej marki otwarty w centrum handlowym. Salony zaopatrzone są w ponad 4500 różnych propozycji z procentami. AL.Capone posiada także linię produktów, które dostać można wyłącznie w ich sieci. Jak zapowiadają właściciele – to dopiero początek ekspansji. Lokal w Manufakturze stanie się flagowym sklepem, zastosowano tu całkowicie nowy koncept. Wnętrze jest dobrze doświetlone i utrzymane w eleganckich kolorach – dominuje czerń, brąz i drewniane elementy.

AL.Capone w łódzkiej Manufakturze. Fot. Mat. pras.

Wrzesień dla Manufaktury to również bardzo pracowity miesiąc. Już wkrótce – 1 września – wraz z zakończeniem wakacji, otworzy się Pepco – długo wyczekiwany najemca na mapie kompleksu. Lokal sąsiaduje z Maxi Zoo i mieści się w tym samym zabytkowym budynku. – Wsłuchujemy się w głos w naszych klientów – wiemy, że Pepco to miejsce, na które goście Manufaktury czekali szczególnie. W przeprowadzanych ankietach, właśnie ta marka była wskazywana najczęściej, jako ta, której w portfolio Manufaktury brakowało. Cieszymy się, że już wkrótce będzie można u nas zrobić zakupy w jednej z najpopularniejszych marek – dodaje Monika Długosz-Łempicka.

Primark w Manufakturze. Fot. Mat. pras.

19 września będzie bardzo ważnym dniem dla wszystkich miłośniczek i miłośników mody. Tego dnia szykuje się jedno z najbardziej oczekiwanych otwarć– w Manufakturze wystartuje szósty w Polsce i pierwszy w Łodzi salon Primark. Sklep zajmie 3 300 mkw. powierzchni, a zatrudnienie znajdzie w nim ponad 150 osób.

Primark, jako znana w całej Europie marka, jest świetnym uzupełnieniem naszej oferty najemców. Wiemy, że łodzianie z olbrzymią niecierpliwością czekają na otwarcie salonu w Manufakturze. To bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych premier tej jesieni – mówi Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury.

To nadal nie koniec poszerzania portfolio – w pierwszych dniach września otworzy się specjalistyczny sklep z winami VININOVA, a w połowie miesiąca do grona najemców strefy Qulinarium, dołączy popularna sieć Salad Story ofertująca zdrowe sałatki i przekąski.

