Nowe marki w PH Matarnia

W grudniu do grona najemców Parku Handlowego Matarnia dołączyło aż 7 nowych marek. Niektóre z nich połączyły siły, aby otworzyć własny punkt w gdańskim centrum handlowym. Część działać będzie przez określony czas, inne pozostaną na dłużej.

Wśród marek, które zdecydowały się na utworzenie punktu sprzedaży w PH Matarnia znalazły się Pepco, MYTinyHOBBY, UszyTe, Vistula, Bytom oraz Deni Cler.

MYtinyHOBBY i UszyTe to kreatywne polskie marki oferujące oryginalne przytulanki, ubranka dla najmłodszych oraz akcesoria dekoracyjne do pokoików dziecięcych. Wspólne stanowisko najemców klienci centrum mogą odwiedzać do końca bieżącego roku.

Od 15 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. w centrum działał będzie POP-UP STORE trzech modowych marek: Vistula, Bytom i Deni Cler. Vistula oraz Bytom oferują klientom modę męską premium, natomiast sklep Deni Cler kieruje swoją ofertę do kobiet. Tym, co łączy ze sobą wszystkie marki jest elegancja i najwyższa jakość.

Na stałe w PH Matarnia zagości natomiast Pepco – jedna z ulubionych marek Polaków. W asortymencie sklepu znaleźć można niemal wszystko – od ubrań po akcesoria kuchenne i łazienkowe.

W grudniu w PH Matarnia otworzono również nowe stoisko oferujące świece zapachowe najbardziej znanych marek: Yankee Candle, WoodWick, Candellana.

– Z radością witamy nowych najemców. Cieszymy się, że do naszego grona dołączyło wiele sklepów z ciekawym asortymentem. Dzięki ich obecności w centrum nasza oferta jest jeszcze bardziej różnorodna i każdy klient może znaleźć coś dla siebie – mówi Katarzyna Kaczmarek, Marketing Manager Parku Handlowego Matarnia.