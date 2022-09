Intimissimi Uomo, cukiernia Olsza i Kapsula dołączyły do grona najemców Westfield Arkadia.

Do grona najemców centrum handlowego Westfield Arkadia dołączyła marka Kapsula, zrzeszająca ukraińskich projektantów.

W przestrzeni swojego pop-up store’u, który dla klientów Westfield Arkadia dostępny będzie do 1 października, Kapsula oferuje ubrania i dodatki wyróżniające się unikalnym wzornictwem oraz rzemiosłem ich wykonania.

W ostatnim czasie oferta Westfield Arkadia wzbogaciła się także o kolejnych najemców: Intimissimi Uomo oraz cukiernię Olsza, a lokalizacje swoich sklepów zmienili Vistula, Eurofirany i Wyjątkowy Prezent.

Kapsula to marka założona w 2015 roku jako platforma zrzeszająca ukraińskich projektantów. Pop-up w Westfield Arkadia to największy tego typu ukraiński koncept w Polsce, w którym klienci znajdą 70 wyjątkowych kolekcji odzieży i biżuterii. Lokal znajduje się na 1. piętrze.

Zależy nam na stałym poszerzaniu naszej oferty, by jak najlepiej i najbardziej kompleksowo odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Do grona najemców Westfield Arkadia dołączyły trzy nowe marki, a trzech najemców zmieniło lokalizacje swoich sklepów – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Brzozowicz dodaje – Takie działania są częścią szerszej strategii rozwoju całego centrum, która skupia się nie tylko na ofercie handlowej, ale także na poszerzaniu oferty udogodnień dla naszych klientów. Stąd m.in. trwająca przebudowa schodów w jednym z pasaży, dzięki której jeszcze w tym roku klienci będą mogli korzystać z wygodnych schodów ruchomych.

Intimissimi Uomo oraz cukiernia Olsza – kolejni nowi najemcy w Westfield Arkadia

Kolejne marki, które we wrześniu dołączyły do grona najemców Westfield Arkadia to Intimissimi Uomo oraz cukiernia Olsza. Intimissimi Uomo to jeden z brandów należących do Calzedonia Group. Sklep oferuje szeroki wybór produktów dla mężczyzn, takich jak np. bielizna dzienna i nocna czy stroje kąpielowe. Salon Intimissimi Uomo znajduje się na parterze.

Z kolei nowa cukiernia Olsza to rodzinna firma, której wypieki powstają w oparciu o tradycyjne receptury, wyłącznie z naturalnych składników najwyższej jakości. Marka powstała w 1995 roku i obecnie jest to jedna z największych warszawskich cukierni. W Westfield Arkadia stoisko Olsza zlokalizowane jest na parterze.

Vistula, Wyjątkowy Prezent i Eurofirany w nowych lokalizacjach

To nie koniec zmian w Westfield Arkadia. Trzy dobrze znane już klientom marki przeniosły się do nowych lokalizacji. Salon Vistula od końca sierpnia działa w nowym koncepcie oraz nowym lokalu na 1. piętrze. Oferta marki podzielona została na pięć rozdziałów wprowadzanych stopniowo, dzięki czemu klienci mogą wybierać spośród poszczególnych elementów garderoby najlepiej dopasowanych do aktualnego sezonu. Obecny koncept sklepu zakłada także odmieniony sposób ekspozycji. Produkty zaprezentowane są w formie gotowych stylizacji na wysokości wzroku klienta, jest też wydzielona przestrzeń na kolekcję damską i akcesoria. Co więcej, w witrynie sklepu wykorzystano wielkoformatowy ekran, który prezentuje aktualną ofertę marki.

Nowy salon czeka także na klientów marki Eurofirany. Od końca sierpnia sklep dostępny jest na 1. piętrze. Eurofirany to polska marka wnętrzarska z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. W jej ofercie znajdują się wysokiej jakości tkaniny do dekoracji okien – firany, zasłony, rolety, a także tekstylia, takie jak narzuty, pościele czy ręczniki oraz dodatki do dekoracji domu. W salonie klienci mają także możliwość skorzystania z kompleksowej usługi przygotowania i realizacji indywidualnego projektu i aranżacji okna.

Na początku września do nowego lokalu na parterze przeniosła się także marka Wyjątkowy Prezent, dotychczas dostępna na stoisku zlokalizowanym na pasażu. To nie koniec zmian. Od października klienci będą mieli dodatkowo możliwość odwiedzania drugiego sklepu marki zlokalizowanego na 1. piętrze w Westfield Arkadia. Wyjątkowy Prezent to możliwość wyboru prezentu w formie vouchera dla najbliższych spośród 8 000 propozycji w całej Polsce. Firma jako pierwsza w naszym kraju zaczęła oferować swoim klientom prezenty w formie przeżyć, np. voucherów przygotowanych z myślą o smakoszach, wielbicielach adrenaliny, ciekawych świata czy spragnionych relaksu.

