Trzy nowe marki wchodzą do Wroclavii. Producent odzieży Columbia, Mensa Home z wyposażeniem wnętrz oraz Tavex, oferuje m.in. usługi wymiany walut.

We Wroclavii pojawiła się Columbia – ceniony na całym świecie producent odzieży, obuwia i akcesoriów outdoorowych.

Otwiera tu drugi (po poznańskim) sklep w Polsce.

Do grona nowych najemców dołącza też Mensa Home, poszerzając ofertę wyposażenia wnętrz.

Kolejną nowością jest salon firmy Tavex, który oferuje usługi wymiany walut i możliwość zakupu metali szlachetnych.

Do grona najemców Wroclavii dołączają trzy mocne brandy. To m.in. amerykańska marka Columbia, która otworzyła pierwszy sklep na Dolnym Śląsku. Dzięki temu udowadniamy, że nasza strategia House of Flagships sprawdza się i przyciąga do centrum marki, których nie było wcześniej w naszym regionie – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Columbia we Wroclavii.

Salon Columbia znajduje się na 1. piętrze Wroclavii, nieopodal wejścia od ulicy Suchej. Marka powstała w 1938 roku i początkowo zajmowała się produkcją kapeluszy. Po ponad 80 latach działalności jest znanym i cenionym na całym świecie producentem odzieży, obuwia i akcesoriów outdoorowych.

W ofercie dostępne są między innymi: koszulki, bluzy, kurtki.

W ofercie dostępne są między innymi: koszulki, bluzy, kurtki przeciwdeszczowe, polary softshell oraz obuwie przeznaczone do użytkowania w bardzo różnych warunkach. W ofercie znajdują się produkty dla turystów, ale też kolekcje specjalne np. dla biegaczy górskich.

Mensa Home poszerza ofertę wnętrzarską Wroclavii.

Mensa Home to ogólnopolska sieć salonów wnętrzarskich, w których klienci znajdą niemal wszystko, co potrzebne do wyposażenia kuchni, jadalni czy salonu. Sklep mieści się na 1. piętrze Wroclavii, niedaleko salonów JD Sports i Peek&Cloppenburg.

W ofercie Mensa Home znajduje się najwyższej jakości porcelana, a także szeroki wybór artykułów kuchennych, sztućców i szkła stołowego. Sezonowe kolekcje tekstyliów, dekoracji i akcesoriów kuchennych pomogą stworzyć niepowtarzalną atmosferę w każdej kuchni i jadalni. Mensa Home kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy cenią komfort i wygodę oraz lubią się otaczać estetycznymi rzeczami. W salonie Mensy we Wroclavii dostępne są produkty najlepszych światowych marek, m.in.: Alessi, Asa Selection, Bugatti, Kitchen Aid, Peugeot, Rosenthal, Villeroy &Boch, Wedgwood, Zwilling, WMF.

W ofercie Mensa Home znajduje się najwyższej jakości porcelana.

Klienci Wroclavii mogą także skorzystać z szerokiej oferty wyposażenia wnętrz w sklepach: Home&You, Duka, H&M Home, Homla i Zara Home.

Złote otwarcie – Tavex.

Marka Tavex posiada bogatą ofertę złotych i srebrnych monet. Oferuje zarówno monety bulionowe (bite na cele inwestycyjne), jak i historyczne, a także wyjątkowe monety przeznaczone na prezent. W Tavex można też kupić sztabki mennic PAMP oraz Valcambi w pełnej gamie rozmiarów. A tym, którzy wybierają się w podróż, Tavex oferuje bogaty wybór walut, nawet tych najbardziej egzotycznych. Tavex jest międzynarodową firmą, a jej salon we Wroclavii, ulokowany na parterze obok sklepu Lego, jest 9. placówką tej marki w Polsce.





