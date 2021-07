Nowe marki we Wroclavii jeszcze w te wakacje. Wśród nich: New Balance, Unique Boutique i Dom Wina

Wroclavia odnotowała dobre wyniki po ponownym pełnym otwarciu centrów handlowych w maju. W branży modowej sprzedaż osiągnęła poziom aż 122 proc. wartości z maja 2019 r., który należał do rekordowych.

Mimo pandemii Wroclavia przyciągnęła nowe koncepty, w tym kilka premier rynkowych.

Wnajbliższych tygodniach planowane są otwarcia kolejnych nowych sklepów.

Usytuowana w sercu miasta Wroclavia, w trudnym dla branży okresie pandemii, postawiła na rozwój.

Dobre perspektywy centrum i aktywność jego zarządcy i właściciela – firmy Unibail-Rodamo-Westfield – sprawiły, że od marca 2021 r. we Wroclavii pojawiło się 5 nowych marek, w tym absolutne premiery rynkowe na Dolnym Śląsku i w skali kraju. To właśnie we Wroclavii grupa CCC zdecydowała się uruchomić pierwszy w mieście i jeden z pierwszych w Polsce sklepów Half Price. Otworzyły się również: pierwszy w tej części Polski salon francuskiej sieci sportowych sklepów premium Courir, nowatorski salon eobuwie.pl, szwedzki Max Premium Burgers oraz Świat GSM. Doskonała lokalizacja i świetnie skomponowana oferta sprawiły, że w maju, kiedy odmrożono zdecydowaną większość działających w centrach handlowych branż, Wroclavia odnotowała znakomite wyniki.

Rekordowa sprzedaż we Wroclavii

- Sprzedaż w sektorze handlu wzrosła w maju aż o 15,4 proc. względem maja 2019 r., a jeszcze wyższe wyniki, sięgające ponad 20 proc. odnotowaliśmy w poszczególnych branżach np. mody czy mediów i technologii. To bez wątpienia absolutny rekord, ponieważ okres porównawczy, czyli maj 2019 r., był dla Wroclavii nieprzeciętny, z dwucyfrowym wzrostem rok do roku. Takie wyniki napawają nas optymizmem, a jednocześnie potwierdzają, że strategia, którą obraliśmy w tym trudnym czasie, przynosi efekty. Postawiliśmy nie tylko na nowe koncepty, ale też uważną obserwację oczekiwań konsumentów – wyjaśnia Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny w Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.

Klienci potrzebują teraz kontaktu z drugim człowiekiem, rozmowy z doradcą, czy możliwości przymiarki. Cieszy ich przebywanie w komfortowej, atrakcyjnej przestrzeni, możliwość posiłku w restauracji oraz seansu w wielkoekranowym kinie. Zmieniły się też ich nawyki zakupowe – przychodzą z konkretnymi decyzjami. Koszyk zakupowy jest większy, wizyty – krótsze, bardziej efektywne i zwykle zakończone transakcją. W dobie omnichannel klienci cenią też przenikanie doświadczeń zakupowych online i offline oraz wzbogacenie tych drugich o aspekty digital.

Technologie i moda: największy wzrost sprzedaży