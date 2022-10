Obecność prestiżowych marek dostępnych dla szerokiej grupy odbiorców w Polsce staje się normą, a wiele z nich wybiera warszawskie Atrium Targówek.

Obecność prestiżowych marek dostępnych dla szerokiej grupy odbiorców w Polsce staje się normą, a wiele z nich wybiera centra handlowe z portfolio Atrium Poland Real Estate, w tym warszawskie Atrium Targówek.

Niedawno swój sklep otworzył tam Rituals Cosmetics, a już wkrótce oferta centrum poszerzy się o takie brandy jak Outhorn czy United Colors of Benetton.

Atrium Targówek to jeden z największych warszawskich obiektów handlowo-rozrywkowych po prawej stronie Wisły. Nic dziwnego, że wciąż przyciąga nowych najemców, także tych, którzy dopiero rozwijają swoją działalność na polskim rynku. Kolejni partnerzy wzmacniają nie tylko ofertę Atrium Targówek, ale także pozycję obiektu na handlowej mapie stolicy.

Niedawno swój lokal w Atrium Targówek otworzyła holenderska marka Rituals Cosmetics – producent luksusowych kosmetyków oraz zapachów do ciała i domu inspirowanych starożytną kulturą wschodu. Z okazji otwarcia na pierwszych 50 klientów czekały torby z prezentami oraz dodatkowe upominki dołączane do zakupów. Rituals zajął lokal o powierzchni 164 mkw.

Pod koniec września natomiast otworzył się nowy sklep polskiego brandu Outhorn, należącego do grupy 4F, oferującego odzież i akcesoria (sportowe oraz casual) w nowoczesnym designie, dedykowane miłośnikom urban style. Projekty są jednak inspirowane nie tylko miastem, ale również otaczającą nas naturą. W Atrium Targówek zajął on powierzchnię 176 mkw.

Już jesienią możemy spodziewać się otwarcia największego sklepu z trzech debiutujących na warszawskim Targówku brandów – United Colors of Benetton – będzie on miał 280 mkw. i zostanie usytuowany w centralnej części galerii. Benetton to dobrze znana, wróżniająca się intensywnością kolorów w swoich kolekcjach, włoska marka odzieżowa.

Dzięki lokalizacji w zasięgu oddziaływania Atrium Targówek znajdują się ponad 2 000 000 mieszkańców Warszawy i okolic. Fakt, iż świeże brandy nawiązują współpracę z galerią i stawiają na rozwój swojego biznesu w tym miejscu, tylko potwierdza jego mocną pozycję na warszawskim rynku.

