Nowe marki zasilają ofertę centrów Newbridge

Nowe Bielawy w Toruniu i Nowe Czyżyny w Krakowie, dwa centra z portfolio Newbridge, rozwijają swój tenant-mix w segmencie zdrowia i urody.

Ofertę krakowskiego obiektu niedawno wzmocniła marka Silcare, z kolei ofertę centrum w Toruniu – Mydlarnia u Franciszka.

– Z uwagi na format convenience naszych obiektów, segment zdrowia i urody, odgrywający ważna rolę w codziennych zakupach, jest dla nas jednym z kluczowych – mówi Karolina Nitowska, Leasing Manager w Newbridge Poland.

– Dlatego stawiamy na jego rozwój, zwłaszcza o rozpoznawalne na rynku marki, które dopełniają już istniejącą ofertę. Dwa ostatnie otwarcia w Krakowie i Toruniu, będące efektem konsekwentnie realizowanej strategii leasingowej, taką rolę spełniają. Dzięki nim klienci będą mieli dostęp do jeszcze szerszego asortymentu – mówi.

Marka Silcare, która zadebiutowała w Nowych Czyżynach, to dynamicznie rozwijająca się na polskim rynku sieć. W ofercie sklepu można znaleźć produkty niezbędne do pielęgnacji i stylizacji paznokci, w tym m.in. hybrydy, żele, produkty do manicure i pedicure, a także akcesoria.

– Segment zdrowia i urody, obok mody i usług, jest jednym z najszerszych w naszym centrum handlowym. Nowe otwarcie uatrakcyjnia go. Tym bardziej, że wprowadza do asortymentu niezwykle szeroką ofertę bardzo popularnych i poszukiwanych produktów. W efekcie, tenant-mix krakowskiego centrum staje się coraz bardziej kompaktowy – mówi leasing manager.

Podobnie jest w Nowych Bielawach w Toruniu, gdzie niedawno zadebiutowała Mydlarnia u Franciszka. W jej ofercie można znaleźć produkty do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, produkty kąpielowe, a także akcesoria.

– Marki, które właśnie wzbogaciły nasz tenant-mix dostrzegły w obu centrach, a także w formacie convenience ogromny potencjał. Zwłaszcza, że są to brandy, które chcą być blisko swojego klienta i lokalnych rynków. Widać to zwłaszcza na przykładzie Mydlarni u Franciszka. Pojawianie się marki w Toruniu to efekt rozszerzenia współpracy z najemcą, który od lat obecny jest w naszym centrum w Krakowie – komentuje Karolina Nitowska.