Maxi Zoo dołącza do grona najemców Galerii Rumia.

Galeria Rumia zawarła nową umowę najmu.

Tym razem w gronie najemców galerii znajdzie się sieć Maxi Zoo Polska.

Sklep Maxi Zoo w Galerii Rumia zajmie powierzchnię 340 mkw.

Sieć funkcjonuje na polskim rynku od 10 lat i należy do międzynarodowej Grupy Fressnapf, działającej w 11 europejskich krajach. Oferta firmy jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb naszych pupili. Od momentu swojego debiutu w Polsce w 2012 roku Maxi Zoo rozwija sieć swoich sklepów, które oferują szeroki asortyment ponad 8 tys. produktów w atrakcyjnych cenach. Firma rok 2022 planuje zamknąć liczbą 88 sklepów w Polsce, co plasuje ją na pozycji lidera rynku sklepów dla zwierząt.

Sklep Maxi Zoo w Galerii Rumia zajmie powierzchnię 340 mkw. i zostanie zlokalizowany na poziomie -1. Otwarcie sklepu jest planowane na listopad 2022. Do Maxi Zoo zapraszamy na zakupy z pupilami, co sprawi, że wybór odpowiednich produktów będzie jeszcze łatwiejszy i przyjemniejszy.

Maxi Zoo to kolejna umowa zawarta w ostatnim czasie przez Galerię Rumia z najemcom sieciowym, co czyni ofertę obiektu coraz szerszą i ciekawszą dla potencjalnych klientów. Właściciel obiektu – spółka GT zapewnia, że jeszcze w tym roku zostaną sfinalizowane kolejne umowy najmu ze znaczącymi na rynku handlowym podmiotami.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Action, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl